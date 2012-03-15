کاروان "در مسیر عرشیان" از اهواز به سمت شلمچه به راه افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان‌ پیاده روی «در مسیر عرشیان» با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا و پررنگ کردن حرکت ارزشی آنها در خوزستان که دو سال گذشته به همت طلاب اهوازی ساماندهی شده است، امروز پنج شنبه از اهواز راهی سرزمین شلمچه شد.

نصب بنر مذهبی در سطح شهر، راه اندازی سایت مشکات الهدی، برپایی نمایشگاه با محوریت شهید و شهادت، تهیه کلیپهای خاص در زمینه شهدا، نصب تصاویر شهدا در سطح شهر، نصب جملات زیبا از شهدای هشت سال جنگ تحمیلی بر روی اتوبوسها و وسائل حمل و نقل عمومی، توزیع کتاب و سی دی در زمینه جهاد و ایثارگری و پوشش برنامه های کاروان در مسیر عرشیان در صدا و سیمای مرکز خوزستان از برنامه های مقدماتی این کاروان بود.



مسیرهای حرکت این کاروان که از سوی چند تن از طلاب برای دومین سال است که راه اندازی شده، فلکه سه گوش، خیابان طالقانی، حسینیه ثارالله، میدان شهدا خیابان آزادگان 24 متری، پل سلمان فارسی میدان مولوی و میدان راه آهن از مسیر های راهپیمایی نمادین این کاروان است که پس از ورود به این میدان و برگزاری مراسم ویژه اعزام به سرزمینهای نور، حرکت کاروان به سوی یادمان شلمچه آغاز شد.



واعظ کاروان کارون حجت الاسلام ماندگاری است.

