720 اثر تاریخی ملی استان ایلام پذیرای گردشگران است

علی قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آثار شاخص استان ایلام شامل شهرهای تاریخی، تپه، قلعه و آتشکده است.



به گفته وی، اکنون برای بیشتر آثار تاریخی در استان ایلام پرونده ثبت ایجاد شده که به تناوب برای ثبت آنها در فهرست آثار ملی اقدام می شود.



وی افزود: استان ایلام به عنوان بخشی از تمدن ایلام باستان دارای ظرفیتهای مطلوبی از نظر مواهب تاریخی و گردشگری است.

سرپرست میراث فرهنگی استان ایلام تصریح کرد: استان ایلام با توجه به غنای تاریخی و فرهنگی دارای بیش از یک هزار اثر تاریخی و فرهنگی شناسایی شده شامل تپه‌ها، محوطه‌ها، قلعه های اشیاء مکشوفه و گورستان‌ها است.

قاسم پور عنوان کرد: وجود آثاری مانند قلعه والی، قلعه شاخ، تپه علی کش، گورستان ها ، آسیابهای آبی دره شهر، شهرتاریخی سیمره، شهرتاریخی سراب کلان جایگاه این استان از لحاظ میراث‌فرهنگی در سطح کشوری ارتقا بخشیده است.

این مسئول بیان داشت: برای ایام نوروز امسال در جلسات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام برگزاری 10 نمایشگاه در زمینه معرفی جاذبه‌های گردشگری و سوغات محلی و فرش دستباف استان در محل قلعه والی شهر ایلام، ورودی شهرهای سرابله، ایوان، آبدانان، شهر تاریخی سیمره در دره‌شهر، مهران، دهلران و ارکواز ملکشاهی و مجاورت امامزاده علی‌صالح(ع) پیش‌بینی شده است.

وی یادآور شد: سه موزه مردم‎‌شناسی در قلعه والی، موزه کشاورزی در کاخ فلاحتی و موزه باستان‌شناسی دره‌شهر بر اساس برنامه‌ریزی‌های این کمیته، نظافت و آماده‌سازی شده‌اند.