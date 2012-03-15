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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۶

تیم فوتسال امید گسترش فولاد قهرمان لیگ منطقه ای کشور شد

تیم فوتسال امید گسترش فولاد قهرمان لیگ منطقه ای کشور شد

تبریز - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال امید گسترش فولاد تبریز توانست با اقتدار کامل عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ منطقه ای فوتسال امیدهای کشور در فصل 91- 90 را از آن خود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که به مدت پنج روز در در شهرستان مشکین شهر اردبیل برگزار شد، تیم فوتسال امید گسترش فولاد تبریز موفق شد حریفان خود را شکست داده و عنوان نخست را به دست آورد.

آبی پوشان تبریز در گروه A  این رقابتها با تیمهای یاران قیام مشکین شهر، پویا قرچک ورامین، یاران صومعه سرا و  ماهان قزوین همگروه بود که پس از برگزاری دیدارهای خود توانست چهار پیروزی به دست آورده و قهرمان شود.

تیم فوتسال امید گسترش فولاد با کسب 12 امتیاز و با 15 گل زده و سه گل خورده بهترین خط حمله و خط دفاع را نیز از آن خود کرد.

کد مطلب 1560554

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