فعالیت متجاوزان به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در تعطیلات نوروزی رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تشکیل اکیپ های نوروزی سازمان جهاد کشاورزی در سطح تمام شهرستان های آذربایجان شرقی جهت نظارت بر روند تولید و خرید محصولات دامی وگیاهی و حفظ کاربری اراضی خبر داد و افزود: با همه این اوصاف بر این باوریم که مردم، خود بهترین حافظان و مراقبین از اراضی زراعی، باغی، ملی و منابع طبیعی هستند.

وی گفت: از مردم عزیز و دوستداران طبیعت می خواهیم ضمن همکاری با اکیپ های نوروزی سازمان ، تخریب کنندگان اراضی و فرصت طلبان نوروزی را به این اکیپ ها معرفی نمایند.

محمدیان با تاکید بر صیانت و حفاظت از اراضی کشاورزی جهت استمرار تولید پایدار و پاسداری از حقوق مردم جامعه گفت: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بعنوان سرمایه های حیاتی کشور در همه ایام به ویژه تعطیلات نوروزی وظیفه ای همگانی بوده و باید تمام تلاش خود را مصروف حفاظت از آنان نماییم.

وی با اشاره به اینکه جهت جلوگیری از امکان سوء استفاده اشخاص فرصت طلب در ایام تعطیلات نوروزی به منظور تغییر کاربری غیر مجاز و غیر قانونی در اراضی زراعی و باغات استان و تخریب وتصرفات عدوانی، اکیپ های حفظ کاربری اراضی کشاورزی و نیروهای یگان حفاظت ازمنابع طبیعی درتمامی مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان ها و بخش های تابعه تشکیل گردیده و فعال خواهند بود، گفت: حوزه فعالیت این اکیپ ها، کاملاً تعریف شده و بر اساس موازین قانونی بوده و تمامی این افراد مورد حمایت قانونی قرار می گیرند و تخلف از دستورحافظان کاربری اراضی کشاورزی و حافظان انفال، مجازات های قانونی را بدنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه تغییرات کاربری اراضی کشاورزی ضربات جبران ناپذیری رابر روند توسعه این بخش برجای گذاشته و مسیر برنامه ریزی های توسعه ای را منحرف و مسدود می سازد افزود: جهاد کشاورزی با تمامی توان خویش برنامه های خود در روند شکوفایی اقتصاد کشاورزی را تداوم بخشیده و با همکاری تمامی نهادهای مرتبط راه را برای مسیر توسعه هموار ساخته وبه فرصت طلبان و سودجویان، خاطر نشان می سازد که هرگز از مجازات های قانونی در امان نبوده و همکاری مردم و بهره برداران، راه را بر سودجویان و فرصت طلبان متعرض به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی مسدود خواهد کرد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه اکیپ های مدیریت امور اراضی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به طور مشترک بر حفظ کاربری اراضی زراعی، باغی و صیانت از اراضی ملی نظارت خواهند نمود، افزود: اکیپ های معاونت تولیدات گیاهی ودامی نیز به طور مشترک روند تولید و عرضه و بازار محصولات خام بالاخص شیر تولیدی استان، تلفات و بیماری های احتمالی دام وطیور، حوادث اقلیمی، کود و سموم را مورد نظارت قرار خواهند داد.

محمدیان همچنین از هماهنگی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان با اداره کل هواشناسی در ایام تعطیلات نوروزی خبرداد و افزود: اطلاع رسانی بموقع وضعیت جوی به بهره برداران از طریق رسانه ملی و پیام کوتاه می تواند در صورت بروز سرمازدگی، کشاورزان را آگاه سازد تا با اقدامات پیشگیرانه جلو خسارات احتمالی را کاهش دهند.