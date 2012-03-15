طرح امداد جاده ای اورژانس در خراسان جنوبی آغاز شد

سیدمحمد رضا حسینی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: طرح ویژه امداد نوروزی در این استان از امروز 25 اسفند ماه جاری آغاز به کار کرده و تا 15 فرودین ماه 91 ادامه دارد.

وی از آماده باش و استقرار 43 پایگاه اورژانس جاده ای و شهری طی ایام نوروز در این استان خبر داد و افزود: از این تعداد 9 پایگاه شهری و 34 پایگاه جاده ای هستند.

حسینی فواصل هر پایگاه امداد و نجات جاده ای در استان را 30 کیلومتر عنوان کرد و بیان داشت: امداد رسانی سریع به مصدومان احتمالی و همچنین یادآوری مخاطرات سفر و ایجاد آرامش روانی برای مسافران نوروزی در این پایگاه ها پیش بینی شده است.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تعداد آمبولانسهای مستقر در پایگاه های امداد و نجات جاده ای استان در این طرح را 64 آمبولانس ذکر کرد و یادآور شد: از این تعداد 10 دستگاه آمبولانس پشتیبان مستقر در ستاد مرکزی حوادث این استان فعال هستند.