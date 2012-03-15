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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۶

حسینی به مهر خبر داد:

طرح امداد جاده ای اورژانس در خراسان جنوبی آغاز شد

طرح امداد جاده ای اورژانس در خراسان جنوبی آغاز شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از آغاز به کار طرح امداد جاده ای اورژانس در سطح جاده های استان خبر داد.

سیدمحمد رضا حسینی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: طرح ویژه امداد نوروزی در این استان از امروز 25 اسفند ماه جاری آغاز به کار کرده و تا 15 فرودین ماه 91 ادامه دارد. 

وی از آماده باش و استقرار 43 پایگاه اورژانس جاده ای و شهری طی ایام نوروز در این استان خبر داد و افزود: از این تعداد 9 پایگاه شهری و 34 پایگاه جاده ای هستند.

حسینی فواصل هر پایگاه امداد و نجات جاده ای در استان را 30 کیلومتر عنوان کرد و بیان داشت: امداد رسانی سریع به مصدومان احتمالی و همچنین یادآوری مخاطرات سفر و ایجاد آرامش روانی برای مسافران نوروزی در این پایگاه ها پیش بینی شده است.

 مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تعداد آمبولانسهای مستقر در پایگاه های امداد و نجات جاده ای استان در این طرح را 64 آمبولانس ذکر کرد و یادآور شد: از این تعداد 10 دستگاه آمبولانس پشتیبان مستقر در ستاد مرکزی حوادث این استان فعال هستند.

کد مطلب 1560557

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