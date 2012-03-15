تمهیدات ویژه برای کاهش حوادث رانندگی در تعطیلات نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: خودروهای مختلف و حادثه ساز تا پایان تعطیلات نوروزی توقیف می شوند.

امیر عباس زاده اضافه کرد: تمهیدات ویژه ای برای کاهش حوادث رانندگی در تعطیلات نوروزی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی گفت: در ایام تعطیلات نوروزی این قانون جدید با قاطعیت به مرحله اجرا در خواهد آمد.

کشت گل نرگس در زمین های کشاورزی شهرستان دره شهر

70 هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان دره شهر به کشت گل نرگس اختصاص دارد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان گفت: سالانه دو میلیون شاخه گل نرگس در استان برداشت می شود.

پیری ارزش اقتصادی این تعداد شاخه گل نرگس را یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد.

اعزام جمعی از بانوان بسیجی شهرستان ملکشاهی به مناطق عملیاتی

جمعی از بانوان بسیجی شهرستان ملکشاهی در قالب کاروان راهیان نور عازم مناطق عملیاتی شدند.

در این برنامه فرهنگی 100 نفر از بانوان به مدت سه روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور شرکت دارند.

مسابقات فوتبال لیگ دسته یک استان

از سری مسابقات فوتبال لیگ دسته یک استان دو دیدار در شهرستان های مهران و دره شهر برگزار شد.

در اولین دیدار تیم های کوثر مهران و بهمن ایلام مقابل هم قرار گرفتند که در پایان بازی با نتیجه یک بر یک به پایان رسید و در دومین دیدار تیم شاهین دره شهر با سه گل بر تیم یاران مهران غلبه کرد.

مسابقات فوتبال لیگ دسته سه کشور

تیم فوتبال فجر دهلران به نتیجه تساوی مقابل خزر محمد آباد آمل رضایت داد.

در جریان مسابقات فوتبال لیگ دسته سه کشور یک دیدار در ورزشگاه تختی شهر دهلران انجام شد که در پایان و پس از 90 دقیقه تلاش دو تیم به نتیجه یک بر یک دست یافتند.

جشنواره استانی خاطره نویسی دفاع مقدس با معرفی نفرات برتر

در این جشنواره که با عنوان ملکوت کلمات برگزار شد، سید یعقوب نجفی، محمد یار محمدی و ذکرا محمدیان به عنوان سه خاطره نویس برگزیره دوران دفاع مقدس عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

به گفته نورالهی دبیر جشنواره، این جشنواره در دو بخش خود نوشت و دیگر نوشت برگزار شد و پس از بررسی 100 اثر رسیده به دبیر خانه سه اثر به عنوان خاطرات برگزیده معرفی و هفت اثر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

منتظری مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان برگزاری چنین جشنواره هایی را یاد آوری رشادتهای رزمندگان دانست و گفت: جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس پر از نکات زلال و نگفته ای است که اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی مرهون آن است.

برگزاری یادواره شهدا در استان

یادواره شهدای گردان 502 امام حسین(ع) در قرار گاه حضرت امیر المومنین (ع) در ایلام برگزار شد.

در این یادواره که جمعی از خانوادهای معظم شهدا، ایثارگران ، بسیجیان، فرماندهان و کارکنان تیپ امیرالمومنین حضور داشتند با اجرای ویژه برنامه هایی یاد و خاطره 58 شهید گرانقدر گردان 502 امام حسین در قرار گاه امیرالمومنین بانروشان گرامی داشته شد.

فرمانده سپاه امیر المومنین استان گفت: این گردان در عملیات های کربلای 10، نصر 4 ، والفجر 10 در شاخ شمیران و عملیات تک انهدامی قلاویزان از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جانانه دفاع کردند.

سردار کاکی هدف از اجرای این یادواره را معرفی فرهنگ غنی دوران دفاع مقدس به نسل جوان تجدید میثاق با شهدا و امام شهدا و تجلیل از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران هشت سال دوران دفاع مقدس دانست.

در این یادواره سردار نور الهی از فرماندهان استان نیز به بیان خاطره ای از رشادتها و از جان گذشتگیهای رزمندگان دوران دفاع مقدس که جان خود را برای اسلام و انقلاب فدا کردند پرداخت.

در پایان این مراسم از خانواده های 58 شهید گردان 502 امام حسین (ع) تجلیل شد.

برداشت سالانه 750 تن گیاه دارویی در استان ایلام

سالانه 750 تن انواع گیاهان دارویی از مراتع استان ایلام برداشت می شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: در استان ایلام 330 گونه گیاه دارویی شناسایی شده است.

پیری افزود: بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویی در اراضی ملی استان با 100 هکتار مساحت مربوط به گل نرگس است.

این کارشناس منابع طبیعی مهمترین گونه های دارویی و سنتی شناسایی شده در استان ایلام را شامل گل نرگس، آویشن، مرزه و..عنوان کرد.

معاون فنی منابع طبیعی استان گفت: امسال 220 هکتار از اراضی ملی استان به کشت مورد، زیره، لاله واژگون، گل ختمی، شیرین بیان و گل گاو زبان اختصاص یافته است.