انتقاد استاندار آذربایجان شرقی از عملکرد شرکت پخش فرآورده های نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان با انتقاد از عملکرد شرکت پخش فرآوردههای نفتی، افزود: وضعیت سرویسهای بهداشتی و نمازخانههای جایگاه سوخت رسانی استان با وجود تذکرات قبلی در شرایط خوبی قرار ندارند و باید مدیر این شرکت پاسخگو باشد.
وی افزود: بیکفایتی مدیری در حوزه فعالیتش نباید به بهای بدبینی مردم نسبت به دولت و فعالیتهای انجام گرفته تمام شود.
بیگی گفت: با بررسی شرایط موجود در این حوزه میتوان دریافت که مسئولان این شرکت کفایت لازم را برای اعمال اراده ندارند و باید در این خصوص تجدید نظر اساسی صورت گیرد.
وی با اشاره به کاستیهای موجود در مراکز خدماتی و گردشگری در حوزه شهرداریها بیان کرد: معاونت عمرانی و اداره کل امور شهری استانداری از ابزارهای لازم برای اجرای مصوبات جلسات استفاده کنند.
نماینده عالی دولت در استان آذربایجان شرقی دستور داد که عوارض شهرداریها توسط اداره کل امور مالیاتی استان پرداخت نشود تا شهرداری نسبت به اجرای مصوبات جلسات استانداری تمکین کند.
وی با اشاره به اهمیت جذب گردشگران نوروزی، تاکید کرد: دستگاههای دولتی و بخش خصوصی که در ایام نوروز در این خصوص موفق عمل میکنند باید تقدیر شوند تا این بخشها الگوی سایرین باشند.
نظر شما