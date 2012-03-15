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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

پوریانی:

دادسراهای گلستان در نوروز تعطیل نیست

دادسراهای گلستان در نوروز تعطیل نیست

گرگان - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان گفت: دادسراهای استان در ایام نوروز تعطیل نیست.

عباس پوریانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این ایام یک بازپرس، یک دادیار با نظارت و حضور مستمر دادستان و معاونان وی پرونده های ورودی به دادسراها را رسیدگی خواهند کرد.

وی از تسریع در روند رسیدگی به پرونده مسافران نوروزی در گلستان خبر داد.

پوریانی با بیان که تلاش می کنیم مسافران با خاطره خوشی استان را ترک کنند گفت: به این منظور از قضات خواستیم پرونده های این افراد را در تعطیلات نوروزی با سرعت بیشتری  رسیدگی کنند.

وی همچنین تصریح کرد: در هماهنگی های صورت گرفته با پزشکی قانونی، پزشکان این سازمان نیز در تعطیلات نوروزی برای حل مشکلات مردم کشیک خواهند بود. 

کد مطلب 1560571

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