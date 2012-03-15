دادگستری گلستان از کمبود کادر قضایی رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح پنجشنبه در نشست معاونان قضایی و دادستان مرکز استان گفت: باید هیئت های بازرسی در سرکشی های خود از شعب، دقت بیشتری به خرج دهند تا آسیب ها شناسایی شود.

وی افزود: برای سال آینده باید به نحوی برنامه این بازرسی ها تدوین شود تا شاهد کیفی نگری در پرونده ها باشیم.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر تسریع در روند برنامه اجرایی سال 91 از برنامه ریزان دستگاه قضایی استان خواست در تدوین برنامه اجرایی، حوزه های پیشگیری و ارتقای کمی و کیفی شاخص های قضایی به صورت جدی تر دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: امسال برای تدوین این برنامه از ظرفیت موجود در همه حوزه های قضایی بهره بردیم تا شاهد یک برنامه اجرایی قوی و مدون برای اجرا در رسال 91 داشته باشیم.

فاضلیان تصریح کرد: باید برای تدوین برنامه های اجرایی در بخش ارتقای سلامت اداری نگاه ما صرفا معطوف به بیرون از سازمان نیست.

وی با بیان این که باید به درون سازمان نگاه ویژه ای داشته باشیم افزود: باید برنامه ها به نحوی تنظیم شود از خسارت به درون سازمان هم جلوگیری کنیم.

وی از مدیران خواست برای نهادینه شدن اصول فرهنگی و دینی در بین کارکنان خود همیشه الگو و پیشتاز باشند تا کارکنان نیز ترغیب شوند.

وی در ادامه از روسای حوزه های قضایی استان خواست حداکثر تا 20 فرودین سال 91 برنامه های پیشنهادی خود را برای برر سی و تدوین بر نامه اجرایی ارسال کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: از نیمه اردیبهشت سال آینده برنامه اجرایی آماده ابلاغ به حوزه های قضایی شود.