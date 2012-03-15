خاورمیانه

- جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی محله الزیتون در نوارغزه را بمباران کردند که این حمله تلفاتی در بر نداشت.

- "سلمان بن عبدالعزیز" وزیر دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که برای جلوگیری از تشدید اعتراضات در این کشور که وی به زعم خود آن را حفظ امنیت میهن توصیف کرد از تمام تجهیزات تسلیحاتی نوین استفاده خواهد کرد.

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس هفته آینده در قاهره با یکدیگر دیدار می کنند.

- ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که گروه های مقاومت فلسطین طی چهار روز گذشته بیش از 200 موشک به سوی فلسطین اشغالی پرتاب کرده اند.

- سلفی ها در یمن از تاسیس حزب جدید خبر دادند.

- عربستان در راستای همسویی با سیاستهای ضد سوری غرب سفارت خود را در دمشق بست.

آسیا

- مالزی با برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی مخالفت کرد.

شمال آفریقا

- نیروهای پلیس مغرب با معترضان در رباط درگیر شدند.

اروپا

- "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه هر گونه دخالت نظامی در سوریه را بعید دانست.

- روسیه درباره خروج شتابزده از افغانستان هشدار داد.

- هلند در راستای همسویی با دیگر اقدامات ضد سوری غرب، سفارت خود را در دمشق بست.

سازمان ملل متحد

- سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که یک چهارم یمنی ها از گرسنگی رنج می برند.