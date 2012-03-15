کتابخانه سیار فیروزکوه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسن حسینی عصر چهارشنبه در آخرین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان در سال 90، افزود: بخشی از هزینه های این امر با مساعدت اداره کل کتابخانه های استان پوشش داده شده اما به دلیل هزینه های نسبتا بالا راه اندازی آن با تأخیر انجام می شود.

شهرداریها به تعهدات خود عمل کنند

وی گفت: شهرداریها با عمل به تعهدات خود از محل پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی، به یاری این نهادهای فرهنگی بشتابند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فیروزکوه ادامه داد: از محل نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی از عواید شهرداریها در سال 90، مبلغ 10 میلیون تومان به این نهاد تعلق گرفته است.

وی یادآور شد: تمامی این مبالغ از سوی شهرداری فیروزکوه تأمین شده و شهرداری "ارجمند" تاکنون اقدامی در راستای تعهدات خود انجام نداده است.

این مسئول افزود: مجموعه کتابخانه های عمومی شهرستان دارای هزینه ای پرسنلی و جاری بالغ بر 40 میلیون تومان در سال هستند که مبلغ دریافتی فوق الذکر به هیچ عنوان کفاف هزینه ها و زحمات پرسنل زحمتکش آن را نمی دهد.