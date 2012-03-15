مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنجشنبه کشور

ایران :
شوخی های جدی احمدی نژاد
با تصویب شورای عالی کار صورت گرفت:افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران
رهبر معظم انقلاب: اعضای مجمع را به رعایت انصاف و مصلحت توصیه می نمایم
تهران امروز:
اعتراض ها به پاسخ های احمدی نژاد
معاملات ارز دوباره آزاد اعلام شد
ادامه مخالفت با هیئت قانون اساسی
جوان:
پاسخ های سطحی؛ شوخی های احمدی نژاد
کاهش 70 درصدی حوادث جانی سه شنبه آخر سال
دور تازه مجمع تشخیص مصلحت با 7 عضو جدید تشکیل می شود
جام جم:
مجمع فوتبال دوباره تشکیل می شود
افزایش دستمزد کارگران تصویب شد
تغییر در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت
حمایت:
واکنش رئیس قوه قضائیه به تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی
ماراتن سئوال از رئیس جمهور به پایان رسید؛ یک ساعت گفت و شنود، نتیجه 9 ماه کش و قوس
برخورد قاطع با متعرضان به اراضی ملی
خراسان:
پاسخ ها و شوخی های احمدی نژاد در جلسه سئوال از رئیس جمهور
جزئیات افزایش دستمزد سال 91 کارگران اعلام شد
واکنش نمایندگان به اظهارات احمدی نژاد در مجلس
فرهیختگان:
روز متفاوت مجلس با رئیس جمهور
پرونده مزد 91 بسته شد
طرح ترافیک تا 28 اسفند
شرق:
سایه "شوخی" بر سر مجلس
انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت توسط رهبر معظم انقلاب؛ هاشمی رئیس ماند
انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت توسط رهبر معظم انقلاب؛ هاشمی رئیس ماند
آیت الله آملی لاریجانی: اجازه ورود "هیئت نظارت بر قانون اساسی" را به قوه قضائیه نمی دهیم
قدس:
انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت
خودرو از اتوبان گرانی خارج شد
پاسخگویی احمدی نژاد به مجلس با شوخی و کنایه
دنیای اقتصاد:
بازتاب پاسخ های احمدی نژاد به مجلس
واکنش مبهم به ابهامات پیامک انصراف
بازار آزاد ارز قانونی شد
واکنش مبهم به ابهامات پیامک انصراف
بازار آزاد ارز قانونی شد
کیهان:
ارزیابی نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور
افزایش 18 درصدی حقوق کارگران در سال آینده
با حکم رهبر انقلاب شکل گرفت: ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام
با حکم رهبر انقلاب شکل گرفت: ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام
ملت ما:
اعتراض نمایندگان به شیوه پاسخگویی رئیس جمهور
فرمانده نیروی انتظامی خبر داد: 20 هزار کشته نتیجه حوادث رانندگی سال 90
6 فاز جدید پارس جنوبی در سال 91 راه اندازی می شود
هفت صبح:
ترمز گرانی خودرو کشیده شد
تاکید دوباره وزیر بر تخلف در فدراسیون فوتبال
رجزخوانی غلامحسین برای پرویز در آستانه دیدار حافظیه
همشهری:
اعتراف رئیس جمهور به بدهی 2 میلیارد دلاری دولت به مترو
انصراف از یارانه نقدی اختیاری است
افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران
نظر شما