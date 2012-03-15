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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنجشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنجشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنجشنبه 25 اسفندماه به این شرح است.

ایران :
شوخی های جدی احمدی نژاد
با تصویب شورای عالی کار صورت گرفت:افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران
رهبر معظم انقلاب: اعضای مجمع را به رعایت انصاف و مصلحت توصیه می نمایم

تهران امروز:
اعتراض ها به پاسخ های احمدی نژاد
معاملات ارز دوباره آزاد اعلام شد
ادامه مخالفت با هیئت قانون اساسی
 
جوان:
پاسخ های سطحی؛ شوخی های احمدی نژاد
کاهش 70 درصدی حوادث جانی سه شنبه آخر سال
دور تازه مجمع تشخیص مصلحت با 7 عضو جدید تشکیل می شود
 
جام جم:
مجمع فوتبال دوباره تشکیل می شود
افزایش دستمزد کارگران تصویب شد
تغییر در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت

حمایت:
واکنش رئیس قوه قضائیه به تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی
ماراتن سئوال از رئیس جمهور به پایان رسید؛ یک ساعت گفت و شنود، نتیجه 9 ماه کش و قوس
برخورد قاطع با متعرضان به اراضی ملی

خراسان:
پاسخ ها و شوخی های احمدی نژاد در جلسه سئوال از رئیس جمهور
جزئیات افزایش دستمزد سال 91 کارگران اعلام شد
واکنش نمایندگان به اظهارات احمدی نژاد در مجلس
 
فرهیختگان:
روز متفاوت مجلس با رئیس جمهور
پرونده مزد 91 بسته شد
طرح ترافیک تا 28 اسفند

شرق:
سایه "شوخی" بر سر مجلس
انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت توسط رهبر معظم انقلاب؛ هاشمی رئیس ماند
آیت الله آملی لاریجانی: اجازه ورود "هیئت نظارت بر قانون اساسی" را به قوه قضائیه نمی دهیم
 
قدس:
انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت
خودرو از اتوبان گرانی خارج شد
پاسخگویی احمدی نژاد به مجلس با شوخی و کنایه

دنیای اقتصاد:
بازتاب پاسخ های احمدی نژاد به مجلس
واکنش مبهم به ابهامات پیامک انصراف
بازار آزاد ارز قانونی شد
 
کیهان:
ارزیابی نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور
افزایش 18 درصدی حقوق کارگران در سال آینده
با حکم رهبر انقلاب شکل گرفت: ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 
ملت ما:
اعتراض نمایندگان به شیوه پاسخگویی رئیس جمهور
فرمانده نیروی انتظامی خبر داد: 20 هزار کشته نتیجه حوادث رانندگی سال 90
6 فاز جدید پارس جنوبی در سال 91 راه اندازی می شود
 
هفت صبح:
ترمز گرانی خودرو کشیده شد
تاکید دوباره وزیر بر تخلف در فدراسیون فوتبال
رجزخوانی غلامحسین برای پرویز در آستانه دیدار حافظیه

همشهری:
اعتراف رئیس جمهور به بدهی 2 میلیارد دلاری دولت به مترو
انصراف از یارانه نقدی اختیاری است
افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران
کد مطلب 1560583

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