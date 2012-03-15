مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنجشنبه کشور

ایران :

شوخی های جدی احمدی نژاد

با تصویب شورای عالی کار صورت گرفت:افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران

رهبر معظم انقلاب: اعضای مجمع را به رعایت انصاف و مصلحت توصیه می نمایم

تهران امروز:

اعتراض ها به پاسخ های احمدی نژاد

معاملات ارز دوباره آزاد اعلام شد

ادامه مخالفت با هیئت قانون اساسی



جوان:

پاسخ های سطحی؛ شوخی های احمدی نژاد

کاهش 70 درصدی حوادث جانی سه شنبه آخر سال

دور تازه مجمع تشخیص مصلحت با 7 عضو جدید تشکیل می شود

جام جم:

مجمع فوتبال دوباره تشکیل می شود

افزایش دستمزد کارگران تصویب شد

تغییر در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت



حمایت:

واکنش رئیس قوه قضائیه به تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی

ماراتن سئوال از رئیس جمهور به پایان رسید؛ یک ساعت گفت و شنود، نتیجه 9 ماه کش و قوس

برخورد قاطع با متعرضان به اراضی ملی



خراسان:

پاسخ ها و شوخی های احمدی نژاد در جلسه سئوال از رئیس جمهور

جزئیات افزایش دستمزد سال 91 کارگران اعلام شد

واکنش نمایندگان به اظهارات احمدی نژاد در مجلس

فرهیختگان:

روز متفاوت مجلس با رئیس جمهور

پرونده مزد 91 بسته شد

طرح ترافیک تا 28 اسفند



شرق:

سایه "شوخی" بر سر مجلس

انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت توسط رهبر معظم انقلاب؛ هاشمی رئیس ماند

آیت الله آملی لاریجانی: اجازه ورود "هیئت نظارت بر قانون اساسی" را به قوه قضائیه نمی دهیم

قدس:

انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت خودرو از اتوبان گرانی خارج شد پاسخگویی احمدی نژاد به مجلس با شوخی و کنایه



دنیای اقتصاد:

بازتاب پاسخ های احمدی نژاد به مجلس

واکنش مبهم به ابهامات پیامک انصراف

بازار آزاد ارز قانونی شد

کیهان:

ارزیابی نمایندگان مجلس از پاسخ رئیس جمهور

افزایش 18 درصدی حقوق کارگران در سال آینده

با حکم رهبر انقلاب شکل گرفت: ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام



ملت ما:

اعتراض نمایندگان به شیوه پاسخگویی رئیس جمهور

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد: 20 هزار کشته نتیجه حوادث رانندگی سال 90

6 فاز جدید پارس جنوبی در سال 91 راه اندازی می شود

هفت صبح:

ترمز گرانی خودرو کشیده شد

تاکید دوباره وزیر بر تخلف در فدراسیون فوتبال

رجزخوانی غلامحسین برای پرویز در آستانه دیدار حافظیه



همشهری:

اعتراف رئیس جمهور به بدهی 2 میلیارد دلاری دولت به مترو

انصراف از یارانه نقدی اختیاری است

افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران