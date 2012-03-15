جذب روحانی مستقر توسط اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس امور روحانیون مستقر اداره کل تبلیغات اسلامی استان گفت: این روحانیون با داشتن مدارک و شرایط لازم در مناطق روستایی استان مستقر و مشغول تبلیغ احکام دینی خواهند شد.

علی بهمنی افزود: علاقمندان می توانند به اداره کل تبلیغات اسلامی استان واقع در تبریز - میدان دانشسرا واحد امور روحانیون مراجعه یا با شماره 7- 5252003-0411 تماس حاصل کنند.

بازدید از نمازخانه جایگاههای سوخت شهرستان بناب

در آستانه عید نوروز و به منظور آگاهی از وضعیت وامکانات رفاهی ،نمازخانه های بین راهی جایگاههای سوخت مورد بازدید قرار گرفت.

حجت الاسلام رسول یگانه پس از بازدید از نمازخانه های جایگاههای سوخت افزود که وضعیت موجود نمازخانه های بین راهی اصلا قابل قبول نیست ودر مملکت اسلامی که دین و معنویت حرف اول را می زند باید امکانات ابتدایی و مقدمات برگزاری مراسمات معنوی و عبادی مسافران عزیز بویژه در ایام نوروز فراهم گردد.

در این بازدید که از تعداد پنج نمازخانه جایگاه سوخت شهرستان انجام گرفت تذکرات لازم در خصوص ایجاد امکانات لازم در نمازخانه ها به جایگاه داران ارائه شد.

دیدار معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد ارس با مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جلفا



معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس با مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جلفا دیدار کرد.



در این دیدار مباحثی از جمله برنامه ریزی برای تبلیغات محیطی در شهرستان و توزیع و تکثیر بسته های فرهنگی به مسافرین نوروزی ، نصب دستگاههای بلوتوث در پایانه های مرزی ، توسط اداره تبلیغات اسلامی ، چگونگی حمایت از مساجد و ساخت خانه های عالم جدید مورد بحث وبررسی قرارگرفت.