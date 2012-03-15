مسعود حسین جمال در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: رقابتهای شنا قهرمانی کشور در رده سنی پیشکسوتان آخرین رویدادی است که نمایندگان قم با آمادگی بسیار خوب و قابل قبول در این پیکارها با حریفان خود رقابت خواهند کرد.



وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، مسابقات شنای رده سنی پیشکسوتان قهرمانی کشور از امروز پنج شنبه آغاز می شود و شناگران مدعی شرکت کننده در این رقابتها از استان های مختلف به مدت دو روز با یکدیگر مسابقه می دهند.



مجموعه آزادی میزبان شنا قهرمانی کشور



رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم افزود: بر این اساس مسابقات شنای قهرمانی رده سنی پیشکسوتان کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه 25 و 26 اسفند ماه در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به شیوه و کیفیت برگزاری این دوره از رقابت های شنا کشور، عنوان کرد: مسابقات شنای رده سنی پیشکسوتان قهرمانی کشور در 12 رده سنی و در پنج ماده و طبق مقررات فدراسیون جهانی شنا (فینا) به انجام خواهد رسید.



حسین جمال اضافه کرد: شناگران خوب و توانمند پیشکسوت استان قم نیز در این دوره از رقابت ها به جدال با حریفان خود خواهند پرداخت و امیدواریم در پایان بتوانیم شاهد موفقیت این عزیزان و قرار گرفتن آنها بر روی سکوهای اول تا سوم رده های سنی مختلف باشیم.



رقابت شناگران 16 تیم برای قهرمانی در 12 رده سنی



وی بیان داشت: علاوه بر تیم اعزامی هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان قم، برای شرکت در این مسابقات 15 تیم دیگر از استان های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، لرستان، اصفهان، گلستان، گیلان، مازندران، تهران، قزوین، توابع تهران، مرکزی، کیش، کرمانشاه، البرز و کردستان نیز اعلام آمادگی کرده اند.



رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو با بیان اینکه این رقابت ها در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود، اضافه کرد: امسال سعی کردیم در تمامی مسابقاتی که طبق تقویم فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو برنامه ریزی شد شرکت کنیم و این آخرین رویدادی است که در سال 1390 برگزار می شود.



وی در ادامه از برگزاری مراسم تجلیل از چهره های شاخص شنا قم در سال جاری خبر داد و بیان کرد: به پاس تمام تلاش ها و زحماتی که عوامل متعددی برای توسعه شنا، شیرجه و واترپلو قم انجام دادند و همچنین افتخاراتی که قهرمانان این هیئت به ارمغان آورده اند، این مراسم برگزار خواهد شد.



حسین جمال یاد آور شد: مراسم تجلیل از چهره‌های شاخص شنا قم در سال 1390 عصر روز جمعه 26 اسفند ماه با حضور مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان قم و فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو به انجام خواهد رسید.