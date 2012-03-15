10 هزار واحد مسکن مهر در خوزستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد که پیش از ظهر امروز پنجشنبه وارد شهرستان اندیمشک شد با حضور در محل پروژه مسکن مهر این شهرستان، 10 هزار و 444 واحد مسکن مهر را به صورت نمادین از این محل افتتاح کرد.

از این تعداد واحد مسکن مهر، هزار واحد آن در شهرستان اندیمشک به عنوان شهر هزار شهید مورد بهره برداری قرار گرفت. این تعداد مسکن مهر با اعتبار 330 میلیارد تومان سرمایه گذاری دولتی و آورده شخصی در استان خوزستان اجرا شده است.



رئیس جمهور یکی از کلیدهای مجتمع مسکونی مهر اندیمشک را به صورت نمادین به یکی از اهالی این مجتمع مسکونی اهدا کرد.



علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، محمدعباسی وزیر ورزش و جوانان و مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور، احمدی نژاد را در این سفر یک روزه همراهی می کنند.



شهرستان اندیمشک یکی از شهرهایی است که در خوزستان بهترین عملکرد را در بخش مسکن مهر از خود نشان داده به همین دلیل این شهر به عنوان مرکز اصلی افتتاح طرحهای مسکن مهر این استان انتخاب شده است.



در استان خوزستان خوزستان حدود 90 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت یا تکمیل شده است.



قرار است در این سفر، پل غدیر اهواز به عنوان هشتمین پل این شهرستان، ورزشگاه غدیر اهواز به عنوان بزرگترین ورزشگاه کشور بعد از آزادی تهران با گنجایش 50 هزار نفر و پیست بین المللی دوچرخه سواری اهواز نیز به بهره برداری برسد.

