به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در ابتدای درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار داشت: گاهی درباره عید نوروز افراط و تفریط دیده می‌شود و برخی آن را خرافه و بدعت و برخی آن را اسلامی می‌دانند در حالی که رسمی ملی است و خوبی‌ها و بدی‌هایی دارد.



وی ادامه داد: ملاک و معیار در این زمینه دستورهای قرآن کریم است و ما باید به آنها عمل کنیم و هرچه خلاف قرآن است کنار بگذاریم و آنچه مطابق آن است را بپذیریم.



استاد حوزه علمیه بیان داشت: خانه تکانی ظاهر و باطن و رعایت بهداشت و دید‌ و بازدید‌ها از نکات مثبت عید است اما اسلام توصیه می‌کند در کنار این کار‌ها انسان‌ها درون خود را هم از بدی‌ها خانه تکانی کنند.



وی اضافه کرد: حضور و توجهی که مردم در لحظه تحویل سال به مساجد و حسینیه‌ها دارند از جمله خوبی‌های نوروز است زیرا مردم دست به دعا و نیایش بر می‌دارند و اسلام هم بر آن تأکید دارد.



این مرجع تقلید شیعیان، کمک به نیازمندان ودستگیری از محرومان را از فواید عید نوروز دانست و اظهار داشت: افزایش محبت‌ها و صله رحم‌ها از دیگر فواید نوروز است که اسلام هم بر آن تأکید دارد.



وی تجدید قوای جسمی و روحی را از دیگر آثار نوروز برشمرد و گفت: ما در اسلام نسبت به انجام این امور و تفریح کردن تاکید و توصیه‌هایی داریم چون تفریح به کار و عبادات کمک می‌کند.



آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به برخی بدی‌هایی که در نوروز رخ می‌دهد تصریح کرد: اسراف، تبذیر و تجمل گرایی را از این دسته آسیب‌ها است که اسلام با آن موافق نیست.



چهارشنبه سوری خرافه است



وی در ادامه چهارشنبه سوری را از مصادیق خرافه دانست و بیان داشت: ما نباید مانند دوره جاهلیت رفتار کنیم و باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران باشیم.



استاد درس خارج حوزه علمیه قم تاکید کرد: کارهایی که برخی‌ها دیشب انجام دادند و تصاویر آن نیز از تلوزیون پخش شد و موجب خسارت به مردم شده است دیه دارد و مسئولیت آور است.