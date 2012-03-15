به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: بیش از سه هزار تن پرتقال و یک‌هزار و 500 تن سیب برای مصرف استان ذخیره شده که همانند سالهای گذشته این ذخیره سازی بیش از نیاز استان است.

سرپرست سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی تعداد مراکز عرضه میوه نوروزی را در تبریز و حومه 40 چادر و در سایر شهرستان‌ها 210 چادر عرضه میوه عنوان کرد.

نجفی ادامه داد قیمت میوه‌های عرضه شده پرتقال یک هزار و 200 تومان، سیب قرمز یک هزار و 400 تومان، سیب زرد یک هزار و 350 تومان است.

سرپرست سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه کار تنظیم بازار نوروز 91 با برنامه‌ریزی از پیش طراحی شده در حال اجراست، بیان کرد: همانند سالهای قبل روند تنظیم بازار استان تاکنون با موفقیت پیش رفته و بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت نیز با دقت بر واحدهای صنفی استان نظارت دارند.

نجفی با تأکید بر رصد روزانه بازار مصرف آذربایجان‌شرقی گفت: در مقایسه با میانگین‌های کشور بازار استان در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و این امر حکایت از موفقیت اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز و طرح تنظیم بازار نوروز 91 را دارد.

