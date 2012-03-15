به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم در مراسم تجلیل از فعالان خبری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در قم که در مجتمع شهید کلهری برگزار شد، با بیان اینکه امروز رسانه‌ها مهمترین ابزار برای برخورد استکبار با دولت‌های آزاد و مستقل است ادامه داد: در دهه های 70 و اوایل 80 شاهد بودیم کسانی در داخل کشور لباس فرم نظام را پوشیدند و با قلم و بیان خود به نظام خیانت کردند و اگر بعد از سالها لباس فرم خود را عوض نمی‌کردند کسی نمی‌فهمید که آنان با دشمنان هستند.



وی بیان داشت: این ها در شرایطی رخ داده است که در هیچ کشوری رسانه ها منافع مردم و ملی را فدای اختلافات داخلی خود نمی‌کنند.



فرماندار قم با بیان اینکه این تفکر می‌خواست وظیفه خبرنگار را به انتقادات تند و بیان نقاط منفی خلاصه کند و داشتند این موضوع را نهادینه می‌کردند، تاکید کرد: ما اگر می‌خواهیم با دنیا حرف بزنیم ابتدا باید خودمان را در دورن سیستم بیابیم و برخی مواقع مانند ایام حساس انتخابات نقد را به تأخیر بیندازیم.



وی در ادامه گفت: انتخابات مجلس در این دوره پیچیده و حساس بود و همه دشمنان تمام توان خود را برای هجمه علیه نظام از مدتها قبل آغاز کرده بودند.



حقیقی مقدم با تاکید بر لزوم مدیریت نقد در ایام انتخابات اظهار داشت: رسانه‌ها وظیفه تبیین گری و روشنگری دارند و نباید به جای احزاب بنشینند زیرا این موضوع آسسیب زیادی بر پیکره رسانه‌ها زده و می‌زند.



وی با قدردانی از رسانه‌های استان قم در پوشش اخبار انتخابات بیان داشت: این رسانه‌ها سه نقص عمده نیز دارند زیرا رسانه‌های استان به مسائل حاشیه‌ای و تحلیل مسائل نمی‌پردازند و جای این مسائل خالی است.



فرماندار قم افزود: افزایش مشارکت ده درصدی مردم و انتخاب کاملا جهت دار آنان که در تایید روحانیت بود جای تحلیل بسیاری دارد.



وی از فقر حضور رسانه های محلی و استانی در عرصه ملی به عنوان دیگر نقطه ضعف پرداخت و گفت: توزیع نامناسب روزنامه ها از دیگر نقاط ضعفی است که باید با توجه به جایگاه و اثرگذاری شهر قم در معادلات سیاسی و اجتماعی کشور مورد بازبینی قرار گیرد و ما هم آماده همکاری هستیم.



وحدت مسئولان و ثبات مدیریت نیاز جدی استان قم است



منتخب مردم قم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار داشت: این انتخابات و حضور و مشارکت حداکثری مردم نقشه ها و توطئه های دشمنان را خنثی کرد و دیدیم که لحن استکبار نسبت به قبل از انتخابات درباره ایران عوض شد.



احمد امیرآبادی با بیان اینکه برخی به من اصرار داشتند که از فراهان ثبت نام کنم افزود: من نمایندگی مردم قم را برای خودم افتخار می دانم و از امروز خود را نماینده همه مردم و همه رسانه های مخالف و موافق خود و نماینده همه مردم ایران می دانم.



وی با بیان اینکه مردم درخواست زیادی از نمایندگان برای یافتن شغل و ... دارند تصریح کرد: رسانه ها باید برای مردم فرهنگسازی کنند که کار نماینده پیداکردن شغل و ... نیست و وظیفه قانونگذاری, اصلاح قوانین و نظارت است و رسانه ها باید این موضوع را فرهنگسازی کنند.



منتخب مردم قم در انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: باید قوانینی مانند بیمه های تامین اجتماعی، نظام مهندسی و قانون کار در کشور اصلاح شود.



وی افزود: باید در کشور به سمتی برویم که کمیته امداد و سازمان بهزیستی وجود نداشته باشد و باید برای تحقق این اهداف مشکل اشتغال و معیست مردم را حل کنیم.



امیرآبادی بیان داشت: امروز ایجاد وحدت میان مسئولان در قم و ثبات مدیریت نیازی جدی است تا مدیران لایق بمانند و کار کنند.



وی با بیان اینکه بدون حمایت حزب و جناح و گروه خاصی وارد مجلس شده است، تاکید کرد: این از افتخارات نظام است که افراد بدون وابستگی به قدرت و احزاب بتوانند به مجلس راه یابند که در دنیا این موضوع سابقه ندارد.

