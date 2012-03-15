ترافیک نیمه سنگین در محور تهران – قم‏

سرهنگ محمدرضا مهماندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راههای کشور اظهار داشت: هم اکنون ترافیک درا توبان تهران – قم نیمه سنگین است که ماموران در این جاده مستقر شده و در حال ساماندهی ترافیک هستند ضمن اینکه به جز این محور تمامی راههای کشور از بار ترافیکی روان برخوردار بوده و هیچ مشکل ترافیکی وجود ندارد.
وی ادامه داد: پیش بینی می کردیم از صبح امروز همزمان با اجرای طرح نوروزی سفرهای هموطنان آغاز شود به همین دلیل نیروهای پلیس راهور جاده ها را تحت کنترل و نظارت دارند.
فرمانده پلیس راه کشور تاکید کرد: پلیس علاوه بر سیاست های تشویقی با تخلفات حادثه ساز نیز به صورت قاطع برخورد می کند.
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