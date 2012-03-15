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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

ترافیک نیمه سنگین در محور تهران – قم‏

ترافیک نیمه سنگین در محور تهران – قم‏

فرمانده پلیس راه کشور گفت: ترافیک در محور تهران – قم نیمه سنگین است.

سرهنگ محمدرضا مهماندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راههای کشور اظهار ‏داشت: هم اکنون ترافیک درا توبان تهران – قم نیمه سنگین است که ماموران در این جاده مستقر شده  و ‏در حال ساماندهی ترافیک هستند ضمن اینکه به جز این محور تمامی راههای کشور از بار ترافیکی روان ‏برخوردار بوده و هیچ مشکل ترافیکی وجود ندارد.‏

وی ادامه داد: پیش بینی می کردیم از صبح امروز  همزمان با اجرای طرح نوروزی سفرهای هموطنان ‏آغاز شود به همین دلیل نیروهای پلیس راهور جاده ها را تحت کنترل و نظارت دارند.‏

فرمانده پلیس راه کشور تاکید کرد: پلیس علاوه بر سیاست های تشویقی با تخلفات حادثه ساز نیز به ‏صورت قاطع برخورد می کند.‏

کد مطلب 1560603

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