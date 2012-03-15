867 اثر به جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای لرستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اسماعیلیان شامگاه چهارشنبه در سومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای استان لرستان با بیان اینکه از سال 1338 مطبوعات در استان منتشر میشده، اظهار داشت: در حال حاضر 15 هفته نامه، سه فصل نامه، دو روزنامه، 12 دفتر خبرگزاری و ... در استان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه همه نشریات سراسری در استان لرستان دارای دفتر نمایندگی هستند، افزود: سومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای استان لرستان با ارسال 867 اثر از 27 نشریه، خبرگزاری و دفاتر نشریات سراسری برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به رشد 100 درصدی آثار ارسال شده به این جشنواره، عنوان کرد: در این راستا آثار منتخب در 17 بخش اصلی و پنج بخش جنبی معرفی شد.

حجت الاسلام اسماعیلیان همچنین به تجلیل از رسانه های موفق استان در سالجاری اشاره کرد و بیان داشت: طی سال جاری رسانه های لرستان در عرصه های مختلف به ویژه انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی موفق عمل کردند.