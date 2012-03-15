شهر پرند برای استقبال از نوروز آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید صفرزاده اظهار داشت: رفت و روب خیابانها، رنگ آمیزی جداول، احداث فضای سبز معابر و احداث پارکها در فاز یک و دو، لکه گیری و ترمیم آسفالت خیابانها، رفع اشکال روشنایی معابر و خیابان ها از جمله خدمات واحد خدمات شهری در آستانه فرارسیدن سال نو است.



این مسئول ادامه داد: تعمیر وسایل ورزشی و همچنین اضافه کردن وسایل بازی کودکان در پارک فدک از دیگر خدمات شرکت عمران پرند است.



وی بیان کرد: توزیع 15 هزار اصله نهال به مناسبت هفته درختکاری در روزهای 14 و 15 اسفند و برگزاری نمایشگاه بهاره از تاریخ 16 تا 29 اسفند از جمله اقدامات طرح استقبال از بهار بوده است.

صفرزاده عنوان کرد: با توجه مراسم چهارشنبه آخر سال، واحد خدمات شهری اقداماتی را به منظور حفظ و نگهداری از فضای سبز، سطح شهر همچنین پیشگیری از خطرات احتمالی انجام داد.



این مسئول گفت: آماده باش نیروهای واحد خدمات شهری، مستقر شدن ماشین آتش نشانی در چند نقطه از شهر، سرویس دهی حمل و نقل عمومی از جمله خدمات شرکت عمران پرند به مردم در این شب بود که شهروندان خوشبختانه شبی بدون دغدغه را پشت سرگذاشتند.



وی سال خوبی را برای مردم شهر پرند آرزو کرد و ادامه داد: امیدواریم در سال جدید بتوانیم خدمات بهتری برای شهروندان و ساکنین شهر جدید پرند ارائه کنیم.