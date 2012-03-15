20 هزار نقشه راهنمای گردشگری در ایلام چاپ شد

محمد نورالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمهیدات خوبی برای استقبال از گردشگران در ایام نوروز که به استان ایلام سفر می کنند اندیشیده شده است.

وی بیان داشت: یکی از از مهمترین این اقدامات تهیه نقشه راهنمای گردشگری در استان برای گردشگران و مسافران بوده است.

سخنگوی ستاد تسهیلات نوروزی استان ایلام تصریح کرد: مراکز اطلاع رسانی ستاد تسهیلات که در همه نقاط استان مستقر هستند، اقدام به توزیع این نقشه ها در بین مسافران، کاروانهای راهیان نور و گردشگران می کنند.

نورالهی افزود: در نقشه های راهنمای گردشگری جاذبه های طبیعی و تاریخی و مسیرهای قرار گرفتن آنها به طور دقیق ترسیم شده است.

وی ادامه داد: هدف از انجام این کار معرفی امکان تاریخی و جاذبه های بکر طبیعی استان ایلام به گردشگران است.

سخنگوی ستاد تسهیلات نوروزی استان ایلام یادآور شد: همچنین این نقشه ها علاوه جاذبه های گردشگری و تاریخی، فروشگاه های صنایع دستی، موزه ها، امکان اقامتی درج شده است.