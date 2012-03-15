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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

سازمان ملل:

یک چهارم مردم یمن از گرسنگی رنج می برند

یک چهارم مردم یمن از گرسنگی رنج می برند

سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که یک چهارم جمعیت این کشور از گرسنگی رنج می برند و نیازمند کمک های غذایی فوری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد "یونیسف" در گزارشی اعلام کردند که حدود 5 میلیون یمنی -معادل یک چهارم جمعیت این کشور- از گرسنگی رنج می برند و نیازمند کمک های فوری هستند.

در این گزارش آمده است: در این میان از مجموع 5 میلیون نفر یک میلیون و 800 هزار نفر در اولویت کمک رسانی فوری قرار دارند که اغلب آنها را زنان و کودکانی تشکیل می دهند که در مناطق فقیرنشین شمال و جنوب یمن زندگی می کنند.

در ادامه گزارش گفته شده است: گرسنگی در یمن رو به افزایش است و این مسئله افزایش قیمت مواد غذایی و درگیری در خانواده های یمنی را در پی داشته است.

سازمان ملل متحد در این گزارش تاکید کرد که ناامنی های یک سال اخیر یمن تاثیر بسیار سوئی بر اقتصاد خانواده های این کشور گذاشته است و قدرت خرید مردم به ویژه مواد غذایی را به شدت کاهش داده است.

در این گزارش گفته شده است طبق یک پژوهش دولتی که در ماه فوریه انجام شد یمن بر اثر بحران یک سال گذشته 14 درصد تولید داخلی خود را از دست داد.

به موجب نتایج این پژوهش، تولید و توسعه در بخش کشاورزی و صید با کاهش 10 درصدی، صنعت 18،4 و بخش خدمات 17،9 درصد مواجه بوده است.

مردم یمن سال گذشته میلادی به تبعیت از دیگر قیام های عربی اعتراضات خود را علیه رژیم دیکتاتوری عبدالله صالح آغاز کردند که این اعتراضات علیرغم کناره گیری فرمایشی صالح از قدرت همچنان ادامه دارد و مردم یمن خواهان سقوط رژیم صالح است. دیکتاتوری یمن علاوه بر کشتار بسیاری از معترضین اثرات سوئی بر اقتصاد این کشور بر جا گذاشته است.

کد مطلب 1560614

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