طرح امنیت اجتماعی ویژه ایام نوروز در کرمان در حال اجرا است

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شعار پلیس در نوروز 91 "بهار من، آرامش و رضایت تو" است، اظهار داشت: در این ایام برای رفاه حال شهروندان و مسافران نوروزی طرح امنیت اجتماعی در سراسر استان کرمان درحال اجرا است.

وی افزود: در این طرح، معتادین پرخطر و ولگرد که مزاحم مردم هستند و در جرایم امنیتی و اجتماعی نقش دارند، جمع آوری و به اردوگاه ترک اجباری منتقل می شوند.

فرمانده انتظامی استان کرمان از شهروندان کرمانی خواست تا در صورت مشاهده این افراد در سطح خیابانها با پلیس 110 تماس بگیرند.

سردار چناریان همچنین از اجرای طرح جمع آوری اتباع بیگانه از واحدهای صنفی کرمان خبر داد و اظهار داشت: به کارگیری اتباع بیگانه در صنوف ممنوع بوده و این اتباع تنها در مشاغل کارگری و کشاورزی می توانند به کار گرفته شوند.

طرح امنیت اجتماعی ویژه ایام نوروز در استان کرمان از 20 اسفند ماه جاری آغاز شده و تا 15 فروردین ماه 91 ادامه دارد.