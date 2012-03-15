مراسم شهادت مهدی باکری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد شهادت مهدی باکری فرمانده لشگر ۳۱ عاشورا امروز پنجشنبه ساعت ۱۵با حضور کاروانهای راهیان نور، مسئولان ستادمرکزی راهیان نور و نیز برخی از مسئولان کشوری و لشگری در محل یادمان شهدای هور برگزار می شود.

در این مراسم حسین یکتا به سخنرانی خواهد پرداخت و حاج رحیم صارمی از رزمندگان جنگ تحمیلی و مسئول تفحص لشگر ۳۱ عاشورا برای حاضران روایتگری خواهد کرد.



مجری این برنامه سید جواد هاشمی هنرمند عرصه سینما و تلویزیون است که سابقه حضور در فیلمهای دفاع مقدس فراوانی را دارد.



مهدی باکری فرمانده بی نشان لشگر عاشورا روز ۲۵ اسفند ۶۳ در عملیات بدر به خاطر شرایط حساس عملیات، طبق معمول، به خطرناکترین صحنه های کارزار وارد شد و در حالی که رزمندگان لشکر را در شرق دجله از نزدیک هدایت می کرد، تلاش می کرد تا مواضع تصرف شده را در مقابل پاتکهای دشمن تثبیت کند که در نبردی دلیرانه، براثر اصابت گلوله مستقیم مزدوران عراقی، ندای حق را لبیک گفت و به لقای معشوق نائل شد.



هنگامی که پیکرش را از طریق آبهای هورالعظیم انتقال می دادند قایق حامل پیکر وی، مورد هدف آرپی‌جی دشمن قرار گرفت و قطره ناب وجودش به دریا پیوست. تا تنها فرمانده شهیدی باشد که هیچگاه پیکرش به خانه باز نگردد.