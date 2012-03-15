رزمایش طرح نوروزی 91 در خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنج شنبه رژه آمادگی سازمان های مرتبط با سفرهای نوروزی شامل راهنمایی و رانندگی، پلیس راه، نیروی انتظامی، هلال احمر، شهرداری، سازمان حمل و نقل و پایانه ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت، علوم پزشکی و سایر دستگاه های استان اجرا شد.

در این مراسم طرح سفرهای نوروزی سال 91 با حضور استاندار خراسان شمالی، معاونین استانداری و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان به صورت رسمی آغاز شده و تا پایان تعطیلات سال جدید ادامه خواهد داشت.

استاندار خراسان شمالی در مراسم آغاز این طرح با اشاره به هدف مقدس تمامی دستگاه های مرتبط با سفرهای نوروزی گفت: هیچ سعادتی بالاتر از این نیست که شما خادمین و خدمتگزاران زائرین حرم مطهر امام رضا(ع) هستید.

ابوطالب شفقت با بیان تغییرات حاصله در طرح نوروزی امسال اظهار داشت: در این طرح کمپ های مسافری، ایستگاه های راهنمایی مسافران، پایگاه های امداد و نجات و سایر خدمات دستگاه ها به نسبت سال گذشته افزایش یافته است.

وی سفر و گشت و گذار را از ملزومات زندگی دینی عنوان کرد و افزود: به منظور ارتقاء گردشگری اسلامی و تقویت رویه سفرنامه نویسی، استانداری خراسان شمالی به 3 سفرنامه که با نگاه اسلامی و دینی درسفر به استان نگارش شود جوایز ویژه ای اهدا خواهد کرد.