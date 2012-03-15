فیروزکوه نیازمند فضای جدید کتابخانه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسن حسینی عصر چهارشنبه در چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان فیروزکوه افزود: شهرستان فیروزکوه از سه کتابخانه عمومی "استاد امیری فیروزکوهی" و "حضرت ولیعصر(عج)" در فیروزکوه و "سلمان فارسی" در شهر ارجمند با مجموع زیربنای هزار و 165 متر مربع برخوردار است که دارای ظرفیتی بالغ بر 196 صندلی بوده و 33 هزار و 909 عنوان کتاب در آنها یافت می شود.

وی عنوان کرد: تدوین سند مطالعه مفید با عنایت به در دست تهیه بودن سند توسعه پنج ساله شهرستان اقدامی بایسته و لازم است و قطعا در سرفصل رئوس آن گنجانده می شود.

این مسئول افزود: در این راستا تشکیل کمیته های راهبردی با حضور کارشناسان زبده این امر، در دستور کار قرار می گیرد.

اهدای کتاب در ترویج کتابخوانی بین نسل جوان تأثیرگذار است

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فیروزکوه در ادامه با اشاره به تأسیس دومین کتابخانه استان تهران در یکی از مدارس فیروزکوه، بیان داشت: مردم فیروزکوه از گذشته، مردمانی اهل علم، مطالعه و کتاب بودند و اهدا کتاب می تواند در توسعه و ترویج هر چه بیشتر این فرهنگ به خصوص در بین نسلهای جدید تأثیر گذار باشد.

مهدی کیهور برگزاری مسابقه بزرگ کتاب "خانه به خانه" در ایام الله دهه فجر، برگزاری نمایشگاه کتاب با تخفیف 40 درصد و اهدای کتاب به کتابخانه های مختلف سطح شهر را از جمله اقدامات این نهاد در سال 90 برشمرد و افزود: پنج هزار جلد کتاب برای هدیه به مسافران نوروزی در اختیار هلال احمر قرار گرفته است.

سید محمود حسینی نیا مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه راه اندازی کتابخانه های کوچک در مطب پزشکان، آرایشگاهها و مراکز پر جمعیت مانند ایستگاه راه آهن و . . . را به منظور اشاعه این فرهنگ پیشنهاد و عنوان کرد: استقرار یک کتابدار در کتابخانه هر مدرسه و تعریف ساعت درسی کتاب و کتابخوانی در آموزشگاهها در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان می تواند تأثیر گذار باشد.