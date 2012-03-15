دوره مربیگری ورزشهای صبحگاهی در قم برگزار شد

امیر دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح علمی دانشجویان دانشگاه و همچنین ترویج ورزش همگانی، تربیت بدنی دانشگاه قم اقدام به برگزاری دوره مربیگری درجه سه ورزش های صبحگاهی کرد.
وی ادامه داد: برای نخستین بار دوره مربیگری ورزش های صبحگاهی به مدت دو روز برگزار شد و چهارشنبه شب در حالی به کار خود پایان داد که مربیان شرکت کننده در در سالن شهید بروجردی دانشگاه قم در این دوره شرکت کردند.
اعطای گواهینامه مربیگری ورزش صبحگاهی از سوی فدراسیون همگانی
مدیر تربیت بدنی دانشگاه قم افزود: تدریس این دوره قاسمی نژاد بر عهده مدرس رسمی و بین المللی فدراسیون ورزش های همگانی بود که پس از پایان دوره به قبول شدگان گواهینامه مربیگری درجه سه و پس از فعالیت در این رشته کارت مربیگری ورزش صبحگاهی از طرف فدراسیون ورزش های همگانی اهدا خواهد شد.
وی که همزمان مسئولیت سرپرستی هیئت ورزش های همگانی استان قم را نیز بر عهده دارد، تصریح کرد: با حمایت هایی که توسط اداره کل ورزش و جوانان قم صورت گرفت و با پشتکار هیئت ورزشهای همگانی استان قم، از تیرماه سال گذشته به فکر راه اندازی 10 پایگاه ورزش صبحگاهی در سطح شهر قم افتادیم تا شهروندان قم بتوانند در آغاز هر صبح روز خود را با ورزش آغاز کنند.
دلشاد خاطرنشان کرد: این هیئت همگام و همراه با اداره کل ورزش و جوانان استان قم پیرو سیاستهای وزارت ورزش و جوانان متولی ورزش کشور، در سال های اخیر اهتمام جدی نسبت به توسعه ورزش همگانی در سطح شهر و استان قم داشته است.
توسعه ورزش موثرترین ابزار تامین و ارتقای سلامت افراد جامعه
وی اظهار داشت: البته در راستای توسعه ورزش همگانی در سالهای گذشته نیز گامهای مثبتی در قم برداشته شده که این مهم تلاش و پشتکار بیشتر برای توسعه ورزش به عنوان موثرترین ابزار تامین و ارتقای سلامت افراد جامعه را میرساند.
مدیر تربیت بدنی دانشگاه قم و سرپرست هیئت ورزش های همگانی استان قم افزود: مقام معظم رهبری فرمودند «مسئله سلامت هم در برنامه پنجم باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و هم در برنامههای گوناگون اجرایی در دستگاههای مختلف» بنابراین باید گامهای سریعتری در مسیر توسعه ورزش همگانی برداشته شود.
وی ادامه داد: از بین پایگاههای راهاندازی شده ورزش صبحگاهی در استان قم، تعدادی ویژه آقایان و تعداد دیگر نیز ویژه بانوان در نظر گرفته شده که این پایگاهها در سطح شهر قم و در مناطق مختلف قرار گرفتهاند تا عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
سرپرست هیئت ورزشهای همگانی استان قم عنوان کرد: خوشبختانه شهروندان قمی به خوبی از برنامههای ورزش همگانی که توسط هیئت ورزشهای همگانی برگزار میشود، استقبال کردهاند و این مهم سبب دلگرمی نسبت به فعالیت بیشتر در راستای تداوم اینگونه برنامهها شده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر تربیت بدنی دانشگاه قم گفت: دوره مربیگری ورزشهای صبحگاهی با هدف توسعه ورزش همگانی در دانشگاه قم برگزار شد.
امیر دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح علمی دانشجویان دانشگاه و همچنین ترویج ورزش همگانی، تربیت بدنی دانشگاه قم اقدام به برگزاری دوره مربیگری درجه سه ورزش های صبحگاهی کرد.
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