شکست سکوت رسانه ای "فرهاد رهبر"/ مجروح شدن یک استاد توسط دانشجو

مجروح شدن یک استاد دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل هفته‌ ای که گذشت دانشجوی پسر واحد زابل دانشگاه آزاد اسلامی به این دلیل که نتوانسته از ترم گذشته تحصیلی نمره مورد نظر را از استاد رشته جغرافیای خود دریافت کند استاد خود را از پشت و در زمانی که مشغول تدریس بود با ضربه چاقو مجروح کرد.

این دانشجو البته نه تنها از دانشگاه محل تحصیل خود اخراج شد بلکه رئیس واحد زابل دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که دانشجوی مذکور هم اکنون در زندان به سر می‌‌برد.

" فرهاد رهبر" بالاخره سکوت رسانه ای خود را شکست

رئیس دانشگاه تهران در هفته‌ای که گذشت به گفته خودش بعد از 2 سال سکوت خبری‌اش را شکست و همراه با هیئت رئیسه دانشگاه میان اهالی رسانه حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی در مهم‌ترین بخش سخنان خود اعلام کرد که دانشگاه تهران با یک زلزله 3 ریشتری فرو می‌ریزد و مسئولیت این حادثه احتمالی را هم نمی‌پذیرد زیرا تاکنون بارها به علت کمبود بودجه درباره این موضوع به مسئولان آموزش‌عالی هشدار داده است.

بازی احمدی‌نژاد با کارت دانشگاه آزاد

هنوز قصه دانشگاه آزاد ادامه دارد و حسین کچوئیان - عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که منتقد ادامه عضویت جاسبی در این شورا است این هفته اعلام کرد که تحولات دانشگاه آزاد در یکسال گذشته وی را به ارزیابی مجدد درباره احمدی‌نژاد واداشت؛ چرا که طرح وی مبنی بر عضویت جاسبی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به این عضو شورا نشان داد تلقی‌اش از رئیس جمهور در پرتو واقعیت‌ها باید اصلاح شود.

انصراف خسرو دانشجو از ادامه ریاست

به دنبال انتصاب‌های اخیری که در دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت فرهاد دانشجو در پی صدور حکم سرپرستی واحدهای علوم تحقیقات این دانشگاه برای برادرش خسرو دانشجو که همزمان رئیس واحد تهران غرب هم بود اعلام کرد که مدت زمان ریاست خسرو دانشجو بر این واحد آموزشی دانشگاه آزاد به اتمام رسیده است.

عبور BRT از دانشگاه اصفهان

در آخرین هفته سال 90 آموزش‌عالی، دانشگاه اصفهان اعلام کرد که به علت احداث اتوبوس‌های تندرو از مقابل یکی از درب‌های این دانشگاه دانشجویان در برخی ساعات به صورت موقت نمی‌توانند از این درب رفت و آمد کنند.

دانشجویان شبانه سرانه فرهنگی ندارند

در هفته‌ ای که گذشت معاون فرهنگی‌اجتماعی وزارت علوم با اعلام اینکه سرانه فرهنگی قابل ملاحظه‌ای نصیب دانشگاه‌های کشور نشده است خبر داد که تنها دانشجویان روزانه دارای سرانه فرهنگی هستند.

به گفته خواجه سروی ظاهراً دانشجویان نوبت شبانه و دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و پیام نور سهمی از این سرانه در سال آینده ندارند.

پشت پرده بانک‌هایی که ارز دانشجویی نمی‌دهند

در ادامه مشکلات پیش آمده برای دانشجویانی که متقاضی دریافت ارز تحصیلی از بانک‌ها هستند، 10 بانک کشور با بهانه‌های واهی اعلام کردند که به دانشجویان ارز تحصیلی نمی‌دهند و تنها چند بانک بودند که این خدمات را به دانشجویان ارائه خواهند داد.

از سوی دیگر، هرچند بانک مرکزی تاکنون در مقابل اعتراض دانشجویان سکوت کرده بود اما رئیس بانک مرکزی به تازگی خطاب به بانک‌ها اعلام کرد که آنها موظف هستند ارز دانشجویان را پرداخت کنند.