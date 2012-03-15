بخشی از مزارع گلستان تحت آبیاری آبهای آلوده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی در سال 90 با بیان این مطلب افزود: بیشترین سطح آلودگی مربوط به شهرستان گرگان است که بخشی از زمینهای زیر کشت سبزیجات این منطقه توسط رودخانه های انجیراب و زیارت که دارای آبهای سطحی آلوده، فاضلابهای شهری و روستایی و زباله و نخاله هستند، تحت آبیاری قرار می گیرد.

وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی این موضوع می تواند عدم اطلاع و شناخت کافی در زمینه این نوع آبیاری توسط کشاورزان باشد که در این خصوص باید با هماهنگی دستگاههای مربوطه اطلاع رسانی دقیقی از طریق آموزش در رسانه ملی و تهیه و چاپ بروشور صورت پذیرد.

رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تاکید کرد: در خصوص آبیاری آلوده باید توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مدیریت صورت گرفته و برای الگوی کشت صحیح اقدام شود و در جاهایی که احساس می شود تعمد و اصراری در این کار وجود دارد حتمأ از کمک مراجع قانونی و قضایی در این خصوص بهره لازم صورت پذیرد.

وی عنوان کرد: خود مردم هم علاقه مند به بهره مندی از سلامت هستند، اما عده ای سبک و سیاق زندگی سالم را نمی دانند، بعضی ها ممکن است موانعی پیش رویشان وجود داشته باشد که باید در جهت رفع این موانع آنها را یاری رساند و عده ای هم نیاز به اجبار قانونی دارند که باید قاطعیت قانون را بر آنها اعمال کرد.

معاون استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان در این جلسه همچنین با قدردانی از حضور بصیرانه و دشمن شکن مردم متدین استان در صحنه انتخابات مجلس نهم گفت: گلستان از نظر میزان مشارکت با حضور بیش از 80 درصدی مردم ولایتمدار استان جزء پنج استان برتر کشور قرار گرفت و در میان این پنج استان حائز رتبه اول از جهت ارتقاء سطح مشارکت با افزایش حضور بیش از هشت درصدی نسبت به دوره قبلی شد.

جمشیدی عنوان کرد: میزان حضور مردم در صحنه سرنوشت ساز است و تعاملات و دیپلماسی سیاسی و همه امور بین المللی و جهانی را دچار تغییر می کند و باید خداوند را شاکر باشیم که دارای رهبری هوشمندانه و مردمی با بصیرت و متدین هستیم که در همه صحنه ها حضور پیدا کرده و همه توطئه ها و نقشه های دشمنان نظام را خنثی می سازند.