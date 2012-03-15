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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

جمشیدی:

بخشی از مزارع گلستان تحت آبیاری آبهای آلوده هستند

بخشی از مزارع گلستان تحت آبیاری آبهای آلوده هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی گلستان گفت: بخشهایی از اراضی کشاورزی استان که غالبا در آنها سبزیجات کشت می شود تحت آبیاری مناطق آلوده قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی در سال 90 با بیان این مطلب افزود: بیشترین سطح آلودگی مربوط به شهرستان گرگان است که بخشی از زمینهای زیر کشت سبزیجات این منطقه توسط رودخانه های انجیراب و زیارت که دارای آبهای سطحی آلوده، فاضلابهای شهری و روستایی و زباله و نخاله هستند، تحت آبیاری قرار می گیرد.

وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی این موضوع می تواند عدم اطلاع و شناخت کافی در زمینه این نوع آبیاری توسط کشاورزان باشد که در این خصوص باید با هماهنگی دستگاههای مربوطه اطلاع رسانی دقیقی از طریق آموزش در رسانه ملی و تهیه و چاپ بروشور صورت پذیرد.

رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان تاکید کرد: در خصوص آبیاری آلوده باید توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مدیریت صورت گرفته و برای الگوی کشت صحیح اقدام شود و در جاهایی که احساس   می شود تعمد و اصراری در این کار وجود دارد حتمأ از کمک مراجع قانونی و قضایی در این خصوص بهره لازم صورت پذیرد.

وی عنوان کرد: خود مردم هم علاقه مند به بهره مندی از سلامت هستند، اما عده ای سبک و سیاق زندگی سالم را نمی دانند، بعضی ها ممکن است موانعی پیش رویشان وجود داشته باشد که باید در جهت رفع این موانع آنها را یاری رساند و عده ای هم نیاز به اجبار قانونی دارند که باید قاطعیت قانون را بر آنها اعمال کرد.

معاون استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان در این جلسه همچنین با قدردانی از حضور بصیرانه و دشمن شکن مردم متدین استان در صحنه انتخابات مجلس نهم گفت: گلستان از نظر میزان مشارکت با حضور بیش از 80 درصدی مردم ولایتمدار استان جزء پنج استان برتر کشور قرار گرفت و در میان این پنج استان حائز رتبه اول از جهت ارتقاء سطح مشارکت با افزایش حضور بیش از هشت درصدی نسبت به دوره قبلی شد.

جمشیدی عنوان کرد: میزان حضور مردم در صحنه سرنوشت ساز است و تعاملات و دیپلماسی سیاسی و همه امور بین المللی و جهانی را دچار تغییر می کند و باید خداوند را شاکر باشیم که دارای رهبری هوشمندانه و مردمی با بصیرت و متدین هستیم که در همه صحنه ها حضور پیدا کرده و همه توطئه ها و نقشه های دشمنان نظام را خنثی می سازند.

کد مطلب 1560625

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