گسترش فرهنگ ایثار و شهادت مؤثرترین ابزار حفظ عزت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی و تقدیر از خانواده های شهدا و ایثارگران که با حضور امام جمعه دماوند، فرماندار و دیگر مسئولان این منطقه برگزار شد، افزود: در 22 اسفند سال 58 بنا به فرمایش امام خمینی(ره) این نهاد با هدف خدمت به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران تأسیس شد و اکنون با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به کار خود ادامه می دهد.

وی یادآور شد: تأسیس این نهاد مقدس، تکریم خانواده شهدایی است که از قبل و بعد از انقلاب با نثار جان خویش شجره طیبه انقلاب اسلامی را برای همیشه تاریخ بارور کردند.

این مسئول اضافه کرد: احیا، حفظ و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان ضامن بقای مکتب نجات بخش اسلام و تشیع و به عنوان سلاح کسب استقلال و استمرار جمهوری اسلامی و مؤثرترین ابزار حفظ عزت جامعه و تمامیت ارضی کشور از جمله وظایف این نهاد است.

وی گفت: حفظ قداست و نگهداری شایسته گلزار شهدا و محور قرار دادن این مرکز در برگزاری مراسم رسمی و مردمی با مشارکت مردم و نهادها و نامگذاری معابر و میادین و مراکز فرهنگی، اجتماعی و اماکن عمومی و ملی به نام شهدا و نصب یادمانهای گوناگون شهید و شهادت در جامعه ای ولایی و شهیدپرور، امری ضروری است.

امام جمعه دماوند نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه رفیع شهید و شهادت در اسلام گفت: امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا کمتر از شهادت نیست.

حجت الاسلام محمد علاءالدینی افزود: تعمیق یاد و خاطره شهدا در عرصه فرهنگ، ادبیات، هنر و تاریخ، جمع آوری و نگهداری و معرفی آثار فرهنگی، ادبی، هنری، وصایا و دیگر آثار شهدا در راستای تقویت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه مؤثر است.