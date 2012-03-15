محمدرضا کشوری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کادر فنی تیم فوتبال صبای قم بدون آسیب‌دیدگی و محرومیت امکان استفاده از تمام بازیکنان و مهره‌های خود را در این دیدار دارد، اظهار داشت: دیدار عصر شنبه صبای قم برابر شهرداری تبریز در هفته یازدهم از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور دارای حساسیت‌های زیادی است.



وی با بیان اینکه برای این مسابقه هیچ بازیکن ما محروم یا مصدوم نیستند، ابراز داشت: شرایط بسیار خوب است، تیم صبای قم خوب تمرین کرده و تمام نفرات تیم هم از نظر روحی و هم از نظر جسمانی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند.



هدف اصلی ما کسب سه امتیاز است



سرپرست تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: تیم ما در دیدار هفته بیست و هشتم لیگ برتر برابر شهرداری تبریز چهاردهمین بار در لیگ یازدهم فوتبال کشور در بازی‌های خارج از خانه به میدان می‌رود و انشاءالله هدف اصلی ما کسب سه امتیاز است.



وی با اشاره به وضعیت تیم صبای قم در آستانه این دیدار حساس، اظهار داشت: یک روز پیش از مسابقه تیم ما راهی تبریز می‌شود تا بازیکنان تیم با شرایط آب و هوایی بیشتر آشنا شوند، ضمن اینکه این چهاردهمین بازی ما در خارج از خانه است و امیدوارم ناکامی در دو میهمانی هفته های گذشته را جبران کنیم.



کشوری‌فرد تصریح کرد: نتایج خوب تیم در این فصل مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور موجب قرار گرفتن صبا در بین مدعیان شده است و بازیکنان ما از نظر روحی در شرایط مطلوبی قرار گرفته و قصد دارند این موفقیت را با کسب سهمیه لیگ قهرمانان کامل کنند.



بازیکنان ما باید از نتایج بازی‌های اخیر به خوبی درس بگیرند



وی با بیان اینکه از نظر جسمانی نیز خوشبختانه تیم به مرز آمادگی خوبی رسیده است، بازیکنان ما به خوبی می‌دانند که باید از نتایج بازی‌های اخیر به خوبی درس بگیرند و با توجه به شرایط ویژه بازی مقابل شهرداری تبریز در این دیدار با جنگندگی و ارائه بازی هوشمندانه از حریف سه امتیاز بگیرند.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: وظیفه کادر مدیریت و سرپرستی تیم فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای تیم در راه حضوری موفق در تمام بازی‌های لیگ برتر است و از مسئولان تیم می خواهیم که تا آخرین هفته از تیم حمایت خود را ادامه بدهند.



کشوری افزود: آخرین تمرین تیم فوتبال صبای قم پیش از دیدار حساس شنبه آینده برابر تیم فوتبال شهرداری تبریز صبح روز جمعه برگزار می‌شود و بازیکنان عصر روز جمعه راهی تبریز می شوند تا خود را آماده دیدار با شهرداری تبریز می‌کنند.



دیدار صبای قم و شهرداری تبریز از ساعت 16 شنبه بیست و هفتم اسفند ماه به میزبانی شاگردان علی اصغر مدیروستا در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود.