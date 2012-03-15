نخستین شکست تیم سوهان گل محمد قم برابر مقاومت تهران رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم با وجود قبول شکست در چهارمین مسابقه خود از فوتبال قهرمانی نوجوانان باشگاه های کشور در مصاف با تیم قدرتمند مقاومت تهران، صعودش به مرحله بعدی رقابت ها قطعی است.



فوتبالیست های آینده دار قمی بعد از پیروزی تیم فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم با نتیجه سه بر صفر برابر گسترش مرکزی در شامگاه چهارشنبه و روز چهارم از مرحله مقدماتی دیدارهای گروه ششم فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور برابر مقاومت تهران نتیجه ای دور از انتظار کسب کردند.



پیروزی مقاومت و نمایندگان اراک در روز چهارم



در حالیکه شش تیم حاضر در گروه ششم مرحله مقدماتی مسابقات لیگ نوجوانان فوتبال باشگاه‌های کشور در شهر مقدس قم، تیم های مدعی در روز چهارم بازی‌ها در سه مسابقه به مصاف یکدیگر رفتند که یکی از بازی‌های مهم بین نمایندگان قم و تهران که از قضا تیم های بالانشین جدول نیز بودند، برگزار شد و به برتری تیم مقاومت تهران انجامید.



این دیدار در ورزشگاه تختی شهر قم بین تیم‌های فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم و مقاومت تهران برگزار شد و علاقمندان به فوتبال زیادی نیز از نزدیک این دیدار را تماشا می‌کردند اما بازی در نهایت تعجب حاضران در ورزشگاه با هشت گل به سود تیم مقاومت تهران به پایان رسید.



در حالیکه دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم و مقاومت تهران مهمترین بازی روز چهارم از دیدارهای گروه ششم مرحله مقدماتی فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور بود، تیم پر مهره مقاومت تهران از فرصت ها نهایت بهره را برد و با نتیجه عجیب و دور از انتظار هشت بر صفر تیم سوهان گل محمد قم را شکست داد.



باقی ماندن سوهان گل محمد قم در مکان دوم جدول



در حالی که بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم خود را برای کسب پیروزی و سه امتیاز مسابقه برابر مقاومت تهران آماده کرده بودند، غافلگیر شدند و در طول 90 دقیقه این دیدار به طور میانگین در هر 11 دقیقه یک بار دروازه خود را به روی حریف، باز شده دیدند.



اگر چه این بازی به شکست تیم سوهان گل محمد قم برابر مقاومت تهران انجامید اما این تیم تلاش زیادی برای رسیدن به گل انجام داد اما به نتیجه ای نرسید تا با کسب 9 امتیاز همچنان در مکان دوم جدول رده بندی گروه ششم باقی بماند.



با نتایجی که در دیدارهای روز چهارم از گروه ششم مرحله مقدماتی رقابت های فوتبال قهرمانی نوجوانان باشگاه های کشور رقم خورد، صعود تیم های مقاومت تهران به عنوان صدرنشین و سوهان گل محمد قم به عنوان دوم قطعی شده است.



در روز پایانی این بازی ها نیز قرار است امروز سه مسابقه در ورزشگاه تختی قم برگزار شود که سوهان گل محمد قم طبق برنامه باید به مصاف تیم صنعت ذوب تهران برود.