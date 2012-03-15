پیست بین المللی دوچرخه سواری اهواز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای احداث پیست بین المللی دوچرخه سواری اهواز 45 میلیارد ریال هزینه شده است.

این پیست، بین‌المللی است و بانوان به راحتی می توانند در آن تمرین کنند چون فضای سرپوشیده مناسبی دارد و از یک هزار و 500 صندلی نیز برای تماشاگران برخوردار است. کنار آن نیز فضاهای مناسبی وجود دارد که پیش بینی ساخت یک خوابگاه 400 نفره در آن شده که ورزشکاران سایر شهرستانها بتوانند برای شرکت در کلاسها از این مکان استفاده کنند.



پیست دوچرخه‏سواری اهواز منطبق بر ضوابط بین‏المللی است و با 250 متر محیط و با شیب 45 درجه از استانداردهای بین‌المللی برخوردار است. این پروژه به طور کلی زیر نظر سازمان تربیت‌بدنی است که به شرکت بازرگانی پیشکسوتان و توسعه سرور واگذار شده و هزینه ها بر عهده این شرکت است.



در طول 50 سال گذشته اغلب دوچرخه سواران خوزستانی که در مسابقات شرکت کرده اند در رشته سرعت قهرمان شده اند و رکابزنان خوزستانی پتانسیل قهرمانی در رشته سرعت را دارند. این پیست در توسعه ورزش خوزستان بسیار موثر است.



تاکنون سه دوچرخه سوار در جریان تمرینات و مسابقات در جاده کشته‌ شده‌اند، این به جز تعداد افرادی است که در این حوادث دچار نقص‌عضو شده‌اند. این پیست هم از نظر توسعه و هم از نظر سلامت در ورزش خوزستان، بسیار موثر است.

