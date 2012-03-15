مربیان فنی و حرفه ای مهارتهای خود را به روز رسانی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عزیزی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم نظام آموزش مهارت و فناوری برای پرسنل فنی و حرفه ای استان که در سالن اجتماعات این مرکز برگزار شد، اظهار داشت: مربیان فنی و حرفه ای مهارت های خود را افزایش و به روز رسانی کنند.



وی ادامه داد: امروزه مربیان باید به دنبال این باشند که یک رشته و مهارتی را به صورت تخصصی فرا گیرند.



آموزش ها از جسمانی به عقلانی تغییر کند



مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز با تاکید بر اینکه امروزه کارگاه های آموزشی باید بر اساس نیازهای جامعه باشد، اضافه کرد: باید آموزشها از جسمانی به عقلانی تغییر کند.



عزیزی اظهار داشت: امروزه در اروپا بالای 40 درصد کارها مربوط به خدمات است که حمل و نقل، بانک داری الکترونیکی و همچنین گردشگری از جمله این خدمات است.



وی با اشاره به افزایش حضور بانوان در بازار کار، گفت: در حال حاضر برخی از مردان کشور خانه داری می کنند و خانم ها در بخش صنعت و تولید وارد شده اند.



کار مشاغل خانگی باید جدی گرفته شود



مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز تاکید کرد: کار مشاغل خانگی باید جدی گرفته شود حتما نباید کارخانه بزرگی ساخته شود و ایجاد اشتغال شود.



عزیزی در خصوص افزایش طول عمر افزود: امروزه شهروندان دانمارک دو برابر مردم بنگلادش عمر می کنند.