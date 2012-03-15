به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اسکندری عصر چهارشنبه در همایش تجلیل از 350 نفر از دانشجویان، اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان در خرم آباد، اظهار داشت: سه هزار نفر دانشجو یک هزار و 800 نفر دانش آموز و 70 نخبه علمی شاهد و ایثارگر با استانداردهای ملی در لرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه درصد موفقیت خانواده های شاهد و ایثارگر نسبت به سایر اقشار جامعه پنج درصد بالاتر است، افزود: همانگونه که شهدای ما الگو بوده اند، امروز نیز فرزندان آنها الگو و نمونه هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با تاکید بر اینکه هر کسی که در این کشور نفس می کشد مدیون خون شهداست، گفت: رسالت ما این است فرهنگ ایثار و شهادت را در جامع ترویج داده و دانشجویان را با دیدگاه و اندیشه شهدا آشنا کنیم.

اسکندری با تاکید بر اینکه ملاک عمل شهدا دفاع از اسلام و ولایت بوده است، یادآور شد: اگر در این مسیر بودیم سرباز ولایت و امام زمان (عج) هستیم در غیر این صورت جزو مردودین خواهیم بود.