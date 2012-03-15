به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مرکز استان بوشهر و همه شهرستان‌ها به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش بی‌رویه و غیرکارشناسی قیمت‌ها تشکیل شده است.

وی به استقرار این انجمن اشاره کرد و افزود: امیدواریم با حمایت مسئولان این انجمن برای انجام بهتر وظایف خود از مکان و فضای مستقلی برخوردار شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از پلمپ 23 واحد صنفی متخلف در ماه جاری خبر داد و اضافه کرد: برخورد قانونی با واحد متخلف صورت گرفته است و با نصب پارچه‌نوشته مبنی بر متخلف بودن این واحدها اطلاع‌رسانی لازم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: 270 بازرس افتخاری به صورت نامحسوس و ناشناس در سطح استان بوشهر به امر بازرسی مشغول و در صورت شناسایی افراد و یا اصناف متخلف با آنها برخورد لازم صورت می‌گیرد.

مرحمتی از تشدید فعالیت‌های این سازمان در این ایام خبر داد و افزود: گشت‌های مشترک و روزانه با همکاری تعزیرات حکومتی، دستگاه‌های متولی از جمله بهداشت و درمان و رسانه‌ها اجرا خواهد شد.

وی به توزیع مایحتاج مردم در این ایام اشاره کرد و گفت: 360 تن برنج، 540 تن مرغ، 60 تن گوشتو 360 تن شکر در استان بوشهر توزیع خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از توزیع 800 تن پرتقال و 140 تن سیب خبر داد و اضافه کرد:‌ تنظیم بازار یکی از مهمترین وظایف این سازمان است و تلاش خواهیم کردم تعادل بین عرضه و تقاضا را ایجاد کنیم.