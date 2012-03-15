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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

نخست وزیر تونس:

اصول اسلامی، تضمین کننده عدالت اجتماعی در تونس است

اصول اسلامی، تضمین کننده عدالت اجتماعی در تونس است

نخست وزیر تونس که به آلمان سفر کرده است با رد هر گونه مداخله نظامی غرب در سوریه، قانونگذاری اسلامی را تضمینی برای عدالت اجتماعی و آزادی در تونس ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، "حماد الجبالی"  نخست وزیر تونس که به آلمان سفر کرده است، بر اهمیت مسائلی از قبیل آزادی، آزادی عقیده، مذهب، آزادی مطبوعات و آزادی اعتراضات علیه حاکمان در کشورش تاکید کرد.

وی در جمع خبرنگاران تاکید کرد که ما قانونگذاری اسلامی و مذهب اسلام را به عنوان تضمین عدالت اجتماعی و آزادی می دانیم.

نخست وزیر تونس همچنین هر گونه مداخله نظامی در سوریه را رد کرده و از صدر اعظم آلمان حمایت برای حکومت تونس به ویژه کمکهای آموزشی و اقتصادی را در خواست کرد.
 

کد مطلب 1560652

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