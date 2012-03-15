اصول اسلامی، تضمین کننده عدالت اجتماعی در تونس است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، "حماد الجبالی" نخست وزیر تونس که به آلمان سفر کرده است، بر اهمیت مسائلی از قبیل آزادی، آزادی عقیده، مذهب، آزادی مطبوعات و آزادی اعتراضات علیه حاکمان در کشورش تاکید کرد.

وی در جمع خبرنگاران تاکید کرد که ما قانونگذاری اسلامی و مذهب اسلام را به عنوان تضمین عدالت اجتماعی و آزادی می دانیم.

نخست وزیر تونس همچنین هر گونه مداخله نظامی در سوریه را رد کرده و از صدر اعظم آلمان حمایت برای حکومت تونس به ویژه کمکهای آموزشی و اقتصادی را در خواست کرد.

