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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

با نظر شورای انتخاب/

آثار نمایشی سال آینده خانه نمایش مشخص شدند

آثار نمایشی سال آینده خانه نمایش مشخص شدند

شورای انتخاب خانه نمایش آثار در نظر گرفته شده برای اجرای سال 91 این سالن تئاتری را مشخص و معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از 15 فروردین‌ماه سال آینده و با در نظر گرفتن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نمایش "برمودا" به کارگردانی فرهاد درودگر و "ایستگاه سلام" به کارگردانی رسول نقوی از آثار برگزیده جشنواره تئاتر صاحبدلان در خانه نمایش روی صحنه خواهند رفت.

پس از آن به ترتیب از 6 اردیبهشت‌ماه نمایش "مجلس شبیه‌خوانی جولیوس سزار" به کارگردانی اصغر گروسی، "چی شد که من مار خوردم؟" به کارگردانی گلبرگ ابوترابیان (اجراشده در سی‌امین جشنواره بین‌‌المللی تئاتر فجر) و "مرگ کسب و کار من است" با کارگردانی مشترک محمدرضا درند و سعید زندی (اجراشده در جشنواره سی‌ام تئاتر فجر) روی صحنه خواهند رفت.

همچنین تا روز 29 اسفندماه گروه‌های نمایشی در اداره تئاتر تمرین می‌کنند و پس از تعطیلات نوروز از 5 فروردین ماه در سال جدید گروه‌ها تمرینات خود را از سر خواهند گرفت.

کد مطلب 1560657

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