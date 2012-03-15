آثار نمایشی سال آینده خانه نمایش مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از 15 فروردین‌ماه سال آینده و با در نظر گرفتن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نمایش "برمودا" به کارگردانی فرهاد درودگر و "ایستگاه سلام" به کارگردانی رسول نقوی از آثار برگزیده جشنواره تئاتر صاحبدلان در خانه نمایش روی صحنه خواهند رفت.



پس از آن به ترتیب از 6 اردیبهشت‌ماه نمایش "مجلس شبیه‌خوانی جولیوس سزار" به کارگردانی اصغر گروسی، "چی شد که من مار خوردم؟" به کارگردانی گلبرگ ابوترابیان (اجراشده در سی‌امین جشنواره بین‌‌المللی تئاتر فجر) و "مرگ کسب و کار من است" با کارگردانی مشترک محمدرضا درند و سعید زندی (اجراشده در جشنواره سی‌ام تئاتر فجر) روی صحنه خواهند رفت.



همچنین تا روز 29 اسفندماه گروه‌های نمایشی در اداره تئاتر تمرین می‌کنند و پس از تعطیلات نوروز از 5 فروردین ماه در سال جدید گروه‌ها تمرینات خود را از سر خواهند گرفت.