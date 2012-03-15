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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

دانشجویان اهواز با شهید علی هاشمی تجدیدمیثاق کردند

دانشجویان اهواز با شهید علی هاشمی تجدیدمیثاق کردند

اهواز - خبرگزاری مهر: در آستانه آغاز سال جدید و پایان سال 90، جمعی از معاونان، مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به همراه جمعی از دانشجویان با حضور در منزل شهید علی هاشمی با آرمانهای این شهید والا مقام تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که صبح روز پنج شنبه با هماهنگی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل واحد اهواز برگزار شد، عارف هاشمی برادر سردار علی هاشمی در سخنانی ضمن خیر مقدم به حاضران و بیان خاطراتی از سردار شهید اظهار کرد: تجدید میثاق با شهدا نشانه پیوند عمیق شهدا و دانشگاهیان است.

وی بیداری اسلامی در جهان اسلام را ماحصل جان فشانی های شهدای انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروزه شاهد به ثمر رساندن خون شهدا در سرتاسر جهان هستیم.

همچنین نماینده رئیس دانشگاه ازاد اسلامی در هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجویی استان خوزستان نیز در سخنانی شهدا را چراغ راه و الگوی دانشجویان خواند و گفت: تشکلهای دانشجویی منویات رهبری را نصب العین فعالیت خود قرار داده اند و همواره شهیدان را حاضر و ناظر بر اعمال خود می دانند.

حجت الاسلام علیرضا سعادت نیا تصریح کرد: شهید هاشمی یکی از اسطوره های جاویدان کشور است و باید آرمانهای شهیدان را ارج نهاد.

 
کد مطلب 1560662

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