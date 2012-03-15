فیلم "روزهای زندگی" نشان دهنده پختگی کارگردان آن است

به گزارش خبرنگار مهر، سه فیلم سینه سرخ، شکارچی شنبه و روزهای زندگی به کارگردانی پرویزشیخ طادی شامگاه چهارشنبه در مرکز همایش‌های دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم با حضور جمع کثیری از طلاب و هنرجویان قمی به نمایش در آمد.



جلسه نقد فیلم نیز با حضور کارگردان فیلم و تهیه کننده فیلم روزهای زندگی برگزار شد و در آن کارنامه سینمایی پرویز شیخ طادی بررسی شد.



کارگردان فیلم روزهای زندگی در این نشست با بیان اینکه سینما به ایجاد وحدت و تمرکز بشری کمک شایانی می کند، گفت: سینما ابزاری است که می تواند در ایجاد باور و پذیرش عمیق و نهادینه ایده ها تاثیرگذار باشد.



نگاه حاتمی کیا به سینما مقدس است



پرویز شیخ طادی با تاکید بر اینکه سینما قواعد و فرمول خاص خودش را دارد، گفت: به تعداد هرفیلم سازی سلیقه و ساختار وجود دارد، مگر کسی که دنبال خلاقیت نباشد و کپی بردار و مقلد باشد.



وی با تاکید بر اینکه سینمای حاتمی کیا را دوست دارد و به آن عشق می ورزد، بیان داشت: حاتمی کیا کسی است که به قداست سینما اعتقاد دارد و همیشه برای کار با وضو وارد می شد.



کارگردان فیلم سینه سرخ با اشاره به اینکه یکی از افتخاراتش کارگری و دانش آموزی از حاتمی کیا بوده است، اظهار داشت: شاید اگر حاتمی کیا در سینمای دفاع مقدس می‌ماند، بنده دیگر جسارت ساخت فیلم‌های دفاع مقدس را پیدا نمی‌کردم.



وی با تمجید از تعهد و خداجویی کارگردان آژانس شیشه ای گفت: داشتن حال و مرام خوب بسیار مهمتر از فیلم سازی است، فیلم سازی یک بهانه است برای خدایی بودن.



شیخ طادی با اشاره به اینکه سینماگر نباید به آموزش های کلاسیک بسنده کند، گفت: یک انسان فرهیخته باید دانشگاه خصوصی داشته و مدام در حال مطالعه و یادگیری باشد.



کارگردان شکارچی شنبه با انتقاد از کسانی که فکر می کنند سینما انتهایی دارد، افزود: این طرز تفکر جز گمراهی و بن بست و حجاب نتیجه ای ندارد.

روزهای زندگی امید و نشاط را به مخاطب هدیه می کند



در ادامه این میزگرد نقادانه کارشناس رسانه دینی از نگاه امیدوارنه در فیلم روزهای زندگی تقدیر کرد و گفت: واقعا هنر می‌خواهد فیلمی با تم جنگی با همه تلخی‌ها و جنایت‌هایی که انجام می‌شود بتوانیم امید را به مخاطب خود تزریق کنیم.



حجت الاسلام مهدی رادنیک با تاکید بر اینکه امید به زندگی و روشنایی مطالبه مردم است، گفت: فیلم روزهای زندگی خانواده پزشک خوشبخت و آرامی را نشان می‌دهد که زیر توپ و تانگ دشمن و با این همه مجروح و کشته نگاه شیرین و امیدوارنه ای را به زندگی دارند.



وی افزود: سینمای شیخ طادی در فیلم روزهای زندگی به پختگی و تکامل لازم رسیده است.



کارشناس ارشد تهیه کنندگی سینما با انتقاد از فیلم هایی که در جشنواره فجر امسال به نمایش درآمد، اظهارداشت: برخی از فیلم های جشنواره طوری است که آدم جرات نمی کند با زن و فرزند به تماشای این فیلم در سینما برود.



رادنیک ایجاد امیدواری و نگاه روشن به زندگی را مطالبه مسلم رهبرمعظم انقلاب دانست و بیان داشت: متاسفانه در برخی از فیلم ها فقط مشکلات و مصائب را برجسته می کنند اما راه حل و بستر روشنی را به مخاطب نشان نمی دهند و درآخر یاس و ناامیدی را در اذهان ایجاد می کنند.



در بخش دیگری از این میزگرد، کارشناس ارشد سینما با تاکید براینکه سینمای شیخ طادی را طلبه ها می پسندند، بیان داشت: سینمای شیخ طادی دغدغه و خواست طلاب را به خوبی بیان می کند و به آنها شخصیت می بخشد.



شکیبا در ادامه وارد نقد فیلم های شیخ طادی شد و گفت: از سه فیلمی که به نمایش در آمد می توان به این نتیجه رسید که فیلم های شما زیاد باهم جور در نمی آید و هرکدام به دنبال هدف خاص خود است.



وی با اشاره به فیلم شکارچی شنبه و طرح این مساله که چرا تحول کودک در فیلم خوب از آب در نمی آید، گفت: در فیلم روزهای زندگی این مشکل به حداقل می رسد و حتی نقش فرعی سرباز عراقی به یک تحول هرچند جزیی می رسد.



شیخ طادی در پاسخ به این انتقاد گفت: معتقدم نباید همیشه دنبال خواست و دل مردم بود باید نیازسنجی کرد و واقعیت ها را انعکاس داد.

دغدغه نیاز واقعی مخاطب را دارم نه خواسته اش را



وی با تاکید بر اینکه سینمای تجاری غرب به دنبال خواسته‌ها و هواهای نفسانی مخاطبانش است، افزود: سینما با اقتصاد فرق می‌کند و نباید به بازار عرضه و تقاضا توجه کرد و بر اساس آن فیلم ساخت.



کارگردان دفتری از آسمان با طرح این مطلب که مخاطب “چه می خواهد ”و “چه فروش می کند ” بلای جان سینمای ما شده است، بیان داشت: این روش درست و انسان سازی نیست و باید دید که واقعیت و نیاز اصلی یک انسان چیست.



شیخ طادی با تاکید بر اینکه هنر ظاهر پر زرق و برق و فریبنده ای دارد و خیلی ها گول آن را خورده اند، گفت: اگر کسی واقعا بداند چه کار پرمسئولیت و مهمی برگردنش است و چه واکنش های اجتماعی عمیقی دارد، دیگر هوس نمی کند به راحتی پا به سینما بگذارد.



وی با تصریح این مطلب که از بار مسئولیت سینما هراس دارد، افزود: شما فکر کنید که اگر یک کار بد بسازید یک اثرگذاری زنجیره ای برای حتی یک نسل دارد و می تواند روح و روان یک مجموعه انسانی را منحرف کند.



این کارگردان سینمای ارزشی گفت: البته آن سوی قضیه هم است که اگر یک فیلم شایسته بسازید در تربیت شایسته یک مجموعه انسانی تاثیر داشته اید که این امر در نوع خود یک جهاد مقدس است.



شیخ طادی با دفاع از فیلم شکارچی شنبه گفت: این فیلم جزو دقیق ترین فیلم های من است. این فیلم را ساختم تا موشکی شود به سمت آن سوی آبها برود اما متاسفانه روی سر خودمان خراب شد و جایی نرفت.



وی با تاکید براینکه اسرائیلی ها به تربیت مذهبی، سیاسی و نظامی فرزندانشان از همان کودکی توجه دارند، گفت: این فیلم تربیت ویژه و سخت گیرانه اسرائیلی ها را نشان می دهد که حاصلشغصب و تعصب علیه انسانهای بی گناه می شود.

کارگردان سینه سرخ درمورد انتقاداتی که حجت الاسلام راد نیک درباره این فیلم داشت، پاسخ داد: نباید زیاد درباره اینکه لباس و شمایل کشیش از روحانی زیباتر بود صحبت کرد. تاثیری گذاری و ترویج اسلام از زبان کودک فیلم ها بود که با زبان کودکانه ارزشهای فطری را نشان دادند.



وی از تجلیل این فیلم در جشنواره دانش‌آموزی آلمانی خبر داد و گفت: با وجود اینکه در این جشنواره چند فیلم صهیونیستی وجود داشت اما دانش آموزان نخبه آلمانی و مقامات بلند پایه کلیسا از خدامحوری و ارزش های انسانی فیلم تقدیر کردند.



شیخ طادی درباره این مساله که چرا در فیلم روزهای زندگی اذکار الهی و تکبیرهای جنگی از زبان رزمندگان جاری نمی شود، اظهار داشت: نباید شهادت راجیغ زد. نباید ارزشها را با تکرار و عادت به ابتذال کشاند وباید هرچیزی سرجای خود استفاده شود.



ساخت فیلمهای سنگین دفاع مقدس با مشکلات زیادی روبروست



در بخش دیگری از این میزگرد تهیه کننده فیلم روزهای زندگی از سختی های ساخت فیلم دفاع مقدس در کشور خبر داد و گفت: با وجود شعارها و وعده ها ساخت این فیلم ها با مشکلات اداری و مالی بسیاری دست و پنجه نرم می کند و باعث می شود که خیلی از تهیه کنندگان و کارگردانان از ساخت چنین فیلم هایی پشیمان شوند.



سعید سعدی با بیان اینکه بابت فیلم روزهای زندگی دچار سختی و بدهی سنگینی شده است، گفت: تنها انگیزه ساخت چنین فیلم هایی رادمردی ملت ایران و قداست خون شهداست و گرنه ساخت چنین فیلم هایی هیچ توجیه عقلانی ندارد.



وی درباره اکران فیلم روزهای زندگی گفت: در بخش بین الملل قصد داریم درجشنواره های مختلف ازجمله کن حضور فعال داشته باشیم.



این تهیه کننده فیلم‌های دینی با تأکید بر اینکه نوبت نوروزی اکران نخواهیم داشت، گفت: بر اساس تصمیم شورای صنفی فیلم در اکران های دوم و سوم حضور فعالی خواهیم داشت.