پایان ماراتن تعیین دستمزد/ابهام در برداشت از حساب بانکها

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره بعد از کشمکش‌های فراوان و چانه‌زنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان، دستمزد سال 91 کارگران کشور به تصویب رسید و اعلام شد. بر این اساس، قرار بر این است که دستمزد سال 91 کارگران، 389 هزار و 754 تومان تعیین شده است.

شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست روز گذشته خود حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر و مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. آخرین حداقل دستمزد در اسفندماه سال 89 به تصویب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری 330 هزار و 300 تومان بود. در همین حال، بن نقدی کارگری هم از 28 به 35 هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه 250 تومان تعیین شد.

تعهد وزیرنفت به رهبر انقلاب

بازدید مقام معظم رهبری از پژوهشگاه وزارت نفت نیز از جمله رویدادهای مهمی بود که در روزهای آخر سال 90 اتفاق افتد و به یکی از خبرسازترین رویدادها در هفته پایانی سال تبدیل شد.

جواد اوجی، معاون وزیر نفت از وعده وزیر نفت به رهبر معظم انقلاب برای راه‌اندازی 6 فاز جدید پارس جنوبی در سال 91 خبر داد و اعلام کرد: با بهره برداری از این 6 فاز ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک به مرز 500 میلیون متر مکعب در روز افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به بازدید مقام معظم رهبری از دستاوردهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در سال جهاد اقتصادی، گفت: در حاشیه این بازید وزیر نفت به رهبر معظم انقلاب تعهد دادند تا پایان سال آینده 6 فاز جدید میدان پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار بگیرند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه با راه اندازی این 6 فاز جدید در مجموع پیش بینی می شود ظرفیت تولید گاز در این میدان مشترک گازی روزانه حدود 200 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد، تصریح کرد: هم اکنون طرح توسعه فازهای 35 ماهه پارس جنوبی هم از پیشرفت اجرایی مطلوبی برخوردار هستند.



مصوبه افزایش قیمت خودرو لغو شد

ستاد تنظیم بازار مصوبه کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش قیمت خودرو به طور متوسط 6 درصد را لغو کرد.این ستاد از شرکتهای خودروسازی خواست قیمتهای خود را به حالت سابق بازگردانند. پیش این این، کمیته خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش قیمت خودروهای داخلی را به طور متوسط 6 درصد تصویب کرده بود.

شهرام میرآخورلو عضو کمیته خودرو در این باره گفته بود: افزایش قیمت مشروط به کاهش زمان تحویل خودرو و از بین بردن فاصله میان بازار آزاد و درب کارخانه است به نحوی که حاشیه بازار با درب کارخانه تا اردیبهشت 91 از بین برود.

برداشت غیرمجاز از بانکها

برداشت غیرمجاز از منابع بانکها از سوی بانک مرکزی نیز از جمله خبرهایی بود که شوکی را به اقتصاد وارد کرد و باعث شد، تا رسانه‌‎ها در روزهای پایانی سال جاری هم خوراک خبری داشته باشند. این موضوع که با تائید و تکذیب‌هایی در ابتدا همراه شد، کار را به جایی رساند که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در نهایت برداشت غیرمجاز از بانکها را به گردن دولت انداخت.

محمود بهمنی درخصوص برداشت اخیر بانک مرکزی از حساب بانکها اظهار داشت : بنا به درخواست کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز از بانک مرکزی مبنی برپرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از سوی بانکها و لازم الاجرا بودن این تصمیم به دلیل تصویب در هیئت دولت ، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانکها از آنها خواست تا موارد مصرف ارز خریداری شده از بانک مرکزی را ارائه نمایند، لیکن این درخواست از سوی برخی بانکها بی پاسخ ماند و بانک مرکزی نیز ناگزیر به کسر مبالغ مورد نظر از حساب آنها شد.

وی همچنین اظهارداشت : درصورت ارائه آمار و ارقام عملکرد از سوی بانکها طی روزهای پایانی سال ، مبالغ کسر شده مجدداً‌ به حساب آنها مسترد خواهد شد.

بهمنی با بیان این مطلب که بانک مرکزی همانند سنوات قبل ، امسال نیز به برگزاری این جلسه مبادرت کرده است ، گفت: مهمترین مسئله در حال حاضر در نظرگرفتن تمهیدات لازم به منظور تجهیز خودپردازها ، تامین پول مورد نیاز مردم و تعیین کشیک بانکها برای ایام تعطیل سال جدید به منظور ارائه هرچه بیشتر خدمات به مشتریان بوده و این امر یکی از اولویتهای شبکه بانکی است.

پرداخت 34 میلیارد ریال وام کمک ودیعه مسکن



معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از سال 89 تاکنون 34 میلیارد ریال تسهیلات کمک ودیعه اسکان موقت پرداخت شده است، گفت: از سال 85 تا بهمن ماه امسال به 201 هزار و 629 واحد مسکونی تسهیلات نوسازی بافت فرسوده پرداخت شده است.



مجید کیانپور با اشاره به تسهیلات اختصاص یافته برای ودیعه اسکان موقت، گفت: از سال 89 تاکنون به 375 پلاک مسکونی، 34 میلیارد ریال تسهیلات کمک ودیعه اسکان موقت پرداخت شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص نوسازی بافتهای فرسوده در سال 90، گفت: 72 هزار هکتار بافت فرسوده در 457 شهر کشور شناسایی شده است که بر اساس برنامه پنجم توسعه وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها باید با اعمال سیاستهای تشویقی زمینه مشارکت مردم و سرمایه گذاران را در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده فراهم کنند.

وی با اشاره به اهمیت بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، اظهار داشت: تاکنون طرحهای مطالعاتی بهسازی و نوسازی 333 هزار و 790 هکتار بافت فرسوده شهری در 91 شهر تهیه شده است که از این تعداد برخی در کمیسیونهای ماده 5 استان مصوب شده و یا در حال تصویب هستند.

انصراف از دریافت یارانه اختیاری است



موضوع دیگری که خبرساز شد، ارسال پیامک‌هایی برای برخی افراد با این مضمون که یارانه شما قطع شده است، برای انصراف به سایت refahi.ir مراجعه کنید. اما این موضوع بعد از خبرسازی رسانه‌ها، منجر به این شد که بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها با اعلام اینکه انصراف از دریافت یارانه اختیاری است در واکنش به پیامک جنجالی روزهای اخیر این سازمان توضیحاتی را ارائه کرد.



رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها با تاکید بر اینکه در این بخش به هیچ وجه اجباری وجود ندارد اظهار داشت: برای افرادی که پیامک ارسال شده است می توانند به سامانه refahi.ir مراجعه کنند.

مرادی با اشاره به اینکه در مراجعه افراد به سایت سازمان هدفمندی 4 گزینه مقابل آنها است افزود: یکی از این موارد انصراف از دریافت یارانه و دیگری دریافت نیمی از یارانه را مطرح می کند.

وی ادامه داد: همچنین گزینه عدم دریافت مابه التفاوت یارانه این دوره با دوره بعد و گزینه آخر نیز دریافت کامل یارانه را به افراد پیشنهاد می کند.

واردات چیپس، لوازم آرایش، میز بیلیارد، شکلات و مانکن لباس با ارز دولتی



خبرگزاری مهر فهرست تامین ارز واردات 180 قلم کالا از محل صادرات را منتشر کرد. در این فهرست اقلام و کالاهایی همچون چیپس، لوازم آرایش، میز بیلیارد، شکلات و مانکن دیده می‌شوند که ارز صادرات که با هزاران زحمت و تلاش به‌دست می‌آید، باید به آنها اختصاص یابد.



وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کردند ثبت سفارش و واردات 180 قلم کالای مصرفی و مواد خوراکی از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، صرفا از محل ارز حاصل از صادرات مجاز است.

این مصوبه در ماه جاری توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شده است. باتوجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری مهر فهرست کامل تامین ارز واردات 180 قلم کالای مصرفی و مواد خوراکی از محل صادرات را منتشر کرد. باتوجه به تک نرخی شدن نرخ ارز و دلار مرجع 1226 تومان، این کالاها با نرخ دولتی (رسمی) وارد کشور می‌شوند.

مجوز کدام بانک متخلف باطل می‌شود؟



چند ماه قبل بود که شورای پول و اعتبار موضوع تخلفات بانکی این بانک را مورد بررسی قرار داد و هفته گذشته نیز این موضوع در دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت.

در این میان، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چهارشنبه گذشته در گفتگو با مهر از احتمال لغو مجوز فعالیت یک بانک خصوصی به دلیل دورزدن قانون و همچنین اختلال در فعالیتهای بانکی خبر داده است.

بررسی‌ها مهر نشان می‌دهد که بانک متخلف به زودی تغییر نام خواهد داد و گفته می شود شورای پول و اعتبار هم تصمیمات جدیدی در این باره اتخاذ کرده است. در همین حال، برخی اعضای هیئت مدیره این بانک که تخلفاتشان محرز شود، ردصلاحیت خواهند شد.

بررسی اسناد موجود درباره تخلفات این بانک حاکی از آن است که اسفندماه سال 89 ( یعنی سال گذشته همین موقع) بخش بازرسی بانک مرکزی گزارشی از فعالیت این بانک تهیه و در اختیار محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی قرار داد.

بهمنی پس از اطلاع از محتویات این نامه، در هامش نامه خطاب به قائم مقام وقت بانک مرکزی می‌نویسد: "گزارش بسیار اسف بار است. مگر می‌شود منابع بانک که متعلق به مردم است، به طرق مختلف مورد سو‌ءاستفاده قرار داد؟ مگر می‌شود به شرکتهای وابسته و سهامداران دیگر تسهیلات پرداخت نمود. مگر می‌شود ذی‌نفع واحد را مورد توجه قرار نداد؟ این بخشی از نامه بهمنی به قائم مقام خود است.