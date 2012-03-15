پاتوق معتادان در آق قلا شناسایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر پیش از ظهر پنجشنبه در آخرین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان گفت: مواد مخدر آسیبهای جبران ناپذیر را بر بدنه اجتماع وارد می کند و گسترش آن را یک تهدید جدی به شمار می آید و مبارزه با آن را نیازمند برنامه ریزی منسجم و هماهنگ تمامی دستگاه های اجرایی است.

وی افزود: مواد مخدر پدیده شومی است که متاسفانه طی سالهای اخیر با برنامه ریزی استکبار جهانی رواج پیدا کرد و در حال حاضر نیز نسل جوان جهان سوم را مورد تهدید قرارداده و با گسترش اعتیاد جوانان، خسارات جبران ناپذیری را به کشور وارد کرده است.

وی از اعتیاد به عنوان یک معضل اجتماعی یاد کرد و گفت: برای جلوگیری از گسترش این پدیده خانمانسوز، قبل از همه باید در در زمینه اطلاع رسانی فرهنگی اثرات سوء مواد مخدر به نسل جوان کار کرد و در این زمینه آگاهی بخشی به خانواده ها و مدارس باید در اولویت کارهای ستاد شهرستانی باشد.

کر افزود: در سال 91 برای افزایش آگاهی های عمومی در خصوص اثرات سوء مواد مخدر به خصوص مواد صنعتی جدید، کارشناسان و اعضای شورای هماهنگی در نمازجمعه های شهرستان حضور پیدا کنند تا نسبت به عوارض این پدیده شوم به مردم اطلاع رسانی کنند.



جانشین فرمانده انتظامی شهرستان آق قلا ضمن ارائه گزارش آماری از فعالیت پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان گفت: در سال 90 تعداد 239 نفر در خصوص فروش انواع مواد مخدردر شهرستان آق قلا دستگیر شدند.



سرهنگ گلوی اضافه کرد: در سال جاری 41کیلو و 212 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شدکه این میزان در مدت مشابه سال قبل 32 کیلو 287 گرم بوده است.