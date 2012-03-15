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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۳

بیگی:

عدم همکاری در انتقال پادگانهای ارتش و زندان تبریز جای تاسف دارد

عدم همکاری در انتقال پادگانهای ارتش و زندان تبریز جای تاسف دارد

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی گفت: عدم همکاری ارتش و سازمان زندانها در زمینه انتقال پادگانها و زندان مرکزی تبریز به خارج از شهر جای تاسف دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی پنجشنبه در نشست سازمان همیاری شهرداری‌های استان، با تاکید بر ضرورت انتقال زندان تبریز و پادگان ارتش به خارج از شهر، از عدم همکاری سازمان زندان‌ها و ارتش ابراز ناخرسندی کرد و افزود: اگر بنا باشد که اراضی این دو مجموعه به قیمت بالایی فروخته شود و همزمان با بودجه دولت زمین جایگزین در اختیار آنها گذاشته شود، امری معقول و پذیرفتنی نیست.

وی گفت: باید از نگاه بخشی در این مسئله مهم و اساسی که به نفع رفاه و آسایش مردم و زیبایی شهر تبریز کمک می کند، اجتناب شود.
 
علیرضابیگی دغدغه اصلی و مهم دولت را جلب رضایت مردم دانست و اضافه کرد: معیار ما باید جلب رضایت خدا و مردم باشد نه رضایت افراد و گروه‌های خاص.
 
وی گفت: وجود برخی ناهماهنگیها در بین ادارات و دستگاه‌ها موجب تعطیلی پروژه‌ها و نارضایتی مردم می ‌شود که این موضوع باید با تعامل بیشتر دستگاه‌ها حل و فصل شود.
 
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سازمان همیاری شهرداری ها جزو فرصت‌های مناسب برای شهرداری‌ها به شمار می رود، اظهار کرد: نیازمندیهای شهری باید در این سازمان متمرکز شده و فرصتها به شکل قانونی و عادلانه تقسیم شود که همین امر موجب ثبات مدیریتی و استفاده بهتر از فرصت سازمان همیاری خواهد شد.
 
علیرضابیگی گفت: تعامل مناسب بین شهرداریها و این سازمان در راستای منافع مردم و جلب رضایت آنان است.
کد مطلب 1560668

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