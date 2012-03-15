عدم همکاری در انتقال پادگانهای ارتش و زندان تبریز جای تاسف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی پنجشنبه در نشست سازمان همیاری شهرداری‌های استان، با تاکید بر ضرورت انتقال زندان تبریز و پادگان ارتش به خارج از شهر، از عدم همکاری سازمان زندان‌ها و ارتش ابراز ناخرسندی کرد و افزود: اگر بنا باشد که اراضی این دو مجموعه به قیمت بالایی فروخته شود و همزمان با بودجه دولت زمین جایگزین در اختیار آنها گذاشته شود، امری معقول و پذیرفتنی نیست.

وی گفت: باید از نگاه بخشی در این مسئله مهم و اساسی که به نفع رفاه و آسایش مردم و زیبایی شهر تبریز کمک می کند، اجتناب شود.

علیرضابیگی دغدغه اصلی و مهم دولت را جلب رضایت مردم دانست و اضافه کرد: معیار ما باید جلب رضایت خدا و مردم باشد نه رضایت افراد و گروه‌های خاص.

وی گفت: وجود برخی ناهماهنگیها در بین ادارات و دستگاه‌ها موجب تعطیلی پروژه‌ها و نارضایتی مردم می ‌شود که این موضوع باید با تعامل بیشتر دستگاه‌ها حل و فصل شود.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سازمان همیاری شهرداری ها جزو فرصت‌های مناسب برای شهرداری‌ها به شمار می رود، اظهار کرد: نیازمندیهای شهری باید در این سازمان متمرکز شده و فرصتها به شکل قانونی و عادلانه تقسیم شود که همین امر موجب ثبات مدیریتی و استفاده بهتر از فرصت سازمان همیاری خواهد شد.

علیرضابیگی گفت: تعامل مناسب بین شهرداریها و این سازمان در راستای منافع مردم و جلب رضایت آنان است.