ايران از حق داشتن فناوري هسته اي صلح آميز برخوردار است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شينهوا، كمال خرازي وزير امور خارجه ايران روز گذشته در كوالالامپور(مالزي) در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آياد اتحاديه اروپايي در صدد است ايران را متقاعد كند كه از توقف موقت فعاليتهاي هسته اي حساس مانند غني سازي اورانيم دست بردارد تا درعوض توقف دائم اين فعاليت ها، امتيازات سياسي و اقتصادي در اختيارش قرار دهد گفت : اين حق ما است كه از فناوري هسته اي براي استفاده صلح آميز از برنامه هاي هسته اي برخوردار باشيم .



وزير امور خارجه ايران پس از شركت در ضيافت نهاري كه سيد حامد البار همتاي مالزياييش نيز حضور داشت گفت : مسئله توقف نيست بلكه مسئله تعليق است. ما موافقت كرده ايم كه براي ايجاد اعتماد بيشتر، مدتي مشخص غني سازي اورانيم را به حال تعليق در آوريم .



كمال خرازي كه براي يك ديدار يك روزه به مالزي سفر كرده است خاطر نشان كرد به ايران برخي ضمانتهاي جديد و به روز پيشنهاد شده است كه كشورش از كار توسعه غني سازي اورانيم براي اهداف صلح آميز صرف نظر نخواهد كرد .



وي افزود : از طرف اروپا ، اميدواريم كه ضمانتهاي قطعي ارائه شود و آنها به همكاري خود با ايران در زمينه توسعه اقتصادي و سياسي ادامه دهند .



گفتني است كه دور سوم مذاكرات هسته اي ايران و اروپا امروز در ژنو برگزار خواهد شد . اتحاديه اروپايي اميدوار است كه با دادن امتيارات اقتصادي و سياسي ايران را متفاعد كند غني سازي اورانيم را به طور دائم متوقف كند در حالي كه ايران همراه اعلام كرده است كه از حق استفاده از فناوري هسته اي براي انجام فعاليتهاي هسته اي صلح آميز برخورداراست .