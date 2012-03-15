سامانه اطلاع رسانی گردشگری آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راه اندازی این سامانه اطلاع رسانی روز پنجشنبه باحضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و مدیرعامل کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ایران در ساختمان این کانون برگزار شد.

مسافران نوروزی برای کسب اطلاع و آگاهی درباره مراکز گردشگری، هتل ها، مراکز اقامتی، جاذبه های طبیعی و تاریخی و تمامی خدمات گردشگری و صنایع وابسته می توانند با شماره 09669 تماس گرفته و اطلاعات مورد نیاز خود را بدست آورند.

همچنین در طول ایام نوروز این سامانه نقطه نظرات، انتقادات و شکایات مسافران نوروزی را درباره خدمات گردشگری دریافت کرده و ملزم است در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ های کارشناسی و مستدل را ارائه کند.

این سامانه به صورت شبانه روزی فعالیت می کند و هر گردشگری که با این سامانه تماس می گیرد می تواند اطلاعاتی درباره کلیه خطوط مواصلاتی در استانهای ایران را کسب کند.

این سامانه از امروز پنجشنبه آغاز بکار کرده و تا پایان ایام تعطیلات به کار خود ادامه می دهد.