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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

از صبح پنجشنبه؛

سامانه اطلاع رسانی گردشگری آغاز بکار کرد

سامانه اطلاع رسانی گردشگری آغاز بکار کرد

سامانه اطلاع رسانی گردشگری کشور با شماره 09669 در ایام تعطیلات نوروز به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به نیاز مسافران در سفرهای نوروزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راه اندازی این سامانه اطلاع رسانی روز پنجشنبه باحضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی  و مدیرعامل کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ایران در ساختمان این کانون برگزار شد.

مسافران نوروزی برای کسب اطلاع و آگاهی درباره مراکز گردشگری، هتل ها، مراکز اقامتی، جاذبه های طبیعی و تاریخی و تمامی خدمات گردشگری و صنایع وابسته می توانند با شماره  09669 تماس گرفته و اطلاعات مورد نیاز خود را بدست آورند.

همچنین در طول ایام نوروز این سامانه نقطه نظرات، انتقادات و شکایات مسافران نوروزی را درباره خدمات گردشگری دریافت کرده و ملزم است در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ های کارشناسی و مستدل را ارائه کند.

این سامانه به صورت شبانه روزی فعالیت می کند و هر گردشگری که با این سامانه تماس می گیرد می تواند اطلاعاتی درباره کلیه خطوط مواصلاتی در استانهای ایران را کسب کند.

این سامانه از امروز پنجشنبه آغاز بکار کرده و  تا پایان ایام تعطیلات به کار خود ادامه می دهد.

کد مطلب 1560671

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