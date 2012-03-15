رشد 300 درصدی کمکهای جمع آوری شده جشن نیکوکاری البرز

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته مردم خیر البرز در جشن نیکوکاری حدود 700 میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز ادامه داد: به این ترتیب، این استان رتبه اول جمع آوری وجوهات نقدی و غیر نقدی در سراسر کشور را کسب کرد.

وی گفت: امسال نیز مردم استان البرز حضو پرشوری در جشن نیکوکاری داشته اند و با اهدای هدایای نقدی و غیر نقدی به ارزش 20 میلیارد ریال، گامهای بزرگی در راستای کمک به نیازمندان برداشته اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز افزود: به همین دلیل از حضور مردم در جشن نیکوکاری تقدیر و تشکر می کنیم زیرا کمکهای آنها شایان نقدیر است.

سالارکیا ادامه داد: امدادگران تلاش می کنند که هدایای نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده در جشن نیکوکاری تا پایان سال جاری به دست نیازمندان و محرومان استان برسد.