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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

سالارکیا به مهر خبر داد:

رشد 300 درصدی کمکهای جمع آوری شده جشن نیکوکاری البرز

رشد 300 درصدی کمکهای جمع آوری شده جشن نیکوکاری البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: کمکهای جمع آوری شده در جشن نیکوکاری امسال در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 300 درصد رشد داشته است.

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته مردم خیر البرز در جشن نیکوکاری حدود 700 میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز ادامه داد: به این ترتیب، این استان رتبه اول جمع آوری وجوهات نقدی و غیر نقدی در سراسر کشور را کسب کرد.

وی گفت: امسال نیز مردم استان البرز حضو پرشوری در جشن نیکوکاری داشته اند و با اهدای هدایای نقدی و غیر نقدی به ارزش 20 میلیارد ریال، گامهای بزرگی در راستای کمک به نیازمندان برداشته اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز افزود: به همین دلیل از حضور مردم در جشن نیکوکاری تقدیر و تشکر می کنیم زیرا کمکهای آنها شایان نقدیر است.

سالارکیا ادامه داد: امدادگران تلاش می کنند که هدایای نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده در جشن نیکوکاری تا پایان سال جاری به دست نیازمندان و محرومان استان برسد.

کد مطلب 1560672

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