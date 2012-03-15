همایش تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علمی کاربردی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد استان لرستان در این همایش گفت: در حالیکه برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها از تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب است، باید مغفول ماندن برگزاری کرسیها در دانشگاه های لرستان آسیب شناسی تا موانع برگزار نشدن آنها مشخص شود.

حجت الاسلام حمیدرضا حنان با تاکید بر اینکه برگزاری کرسیهای آزاداندیشی نیاز امروز جامعه ماست، بیان کرد: متاسفانه عده ای با یک نگاه افراطی می خواهند با استفاده از کرسی های آزاد اندیشی مسائل را به فضای خارج از دانشگاه بکشانند و با این حال ایجاد فضای شارلاتانیسم از طریق کرسی ها محکوم است.

عده ای با تقریط می خواهند کرسی ها را به تعطیلی بکشانند

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد استان لرستان گفت: عده ای نیز با تقریط می خواهند کرسی ها را به تعطیلی بکشانند که این نیزخلاق عقل، شرع، دین و نظر رهبر فرزانه انقلاب است.

حجت الاسلام حنان بر ضرورت برگزاری عقلانی و معتدل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها تاکید کرد و ادامه داد: کرسیهای آزاد اندیشی به دنبال تولید فکر و اندیشه نو در فضایی آزاد و علمی فارغ از هرگونه تعصبات و احساسات و مسائل حاشیه ای هستند.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد استان لرستان در ادامه از شهدا به عنوان فرزندان زمان خود تعبیر کرد و گفت: شهدا چون پاسخگوی نیازهای زمان خود بوده اند، ماندگار شده اند.

آمریکا با بدهی 15هزار میلیارد دلاری توان جنگیدن با ایران مقتدر را ندارد

حسن شریعت نژاد معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان نیز در این همایش اظهار داشت: آمریکا با بدهی 15 هزار میلیارد دلاری که پنج هزار میلیارد دلار آن ناشی از تحمیل هزینه های جنگ عراق است توان جنگیدن با ایران مقتدر را ندارد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان نظام به خوبی می دانند که در جنگ با ایران چه هزینه هایی به آنها تحمیل می شود، تصریح کرد: به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب ما امروز در شرایط بدر و خیبر قرار داریم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: با حضور حماسی و دشمن شکن ملت ایران در پای صنوقهای رای ادبیات دشمنان نظام تغییر کرد و به نوعی از مواضع جنگ طلبانه خود عقب نشینی کردند و این را مدیون تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب هستیم.

با قطع صادرات نفت اروپا از ایران رودست خورد

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه با قطع صادرات نفت به برخی از کشورهای اروپایی پیش از زمان شروع تحریم ها، اروپا از ایران رودست خورد، گفت: ایران امروز بدون مواجه شدن با هیچ مشکلی با اقتدار و آرامش کار خود را انجام می دهد و این اروپاییها هستند که متضرر شدند.

وی ادامه داد: اگر جنگی بخواهد علیه ایران شکل بگیرد جوانان امروز ایران اسلامی با جوانان دیروز هیچ تفاوتی برای دفاع از کیان ایران اسلامی ندارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: اگر چه در هشت سال جنگ تحمیلی دلارهای آمریکا و تسلیحات بلوک شرق علیه ایران به کار گرفته شد و 44 کشور دنیا با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی برای جنگ با ایران نیرو اعزام کردند؛ اما این ملت ایران بودند که با تاسی به امام حسین(ع) و با روحیه ایثار و شهادت ایستادگی کردند و اجازه ندادند که حتی یک وجب از خاک میهنمان از دست برود و در عین حال عزت و شرف و در راس آنها اسلام را حفظ کردند.

شریعت ن‍ژاد همچنین با طرح این سوال که نظام مقدس جمهوری اسلامی با چه کمبودی مواجه است که نسبت به برگزاری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاهها کوتاهی می شود، گفت: خود من منتقد این کوتاهی از سوی دانشگاههای استان هستم.

وی گفت: فضای دانشگاه باید به گونه ای باشد که دانشجویان و استادان در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش آفرینی کنند.

80 مرکز علمی کاربردی فاقد استاندارد کشور تعطیل شده‌اند

کیانوش بهرهی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان نیز در همایش تجلیل از 350 نفر از دانشجویان، اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان در خرم آباد اظهار داشت: 80 مرکز علمی کاربردی که استاندارد لازم را نداشتند و یا ظرفیت آنها به حد قابل قبول نرسیده بود در یکی دو سال اخیر تعطیل شده اند.

وی افزود: اگر امکان اصلاح وجود داشته باشد این مراکز می توانند مجدد نسبت به پذیرش دانشجو اقدام کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان با اشاره به فعالیت 29 مرکز علمی کاربردی با بیش از 14 هزار دانشجو در استان گفت: در یک سال گذشته به طور متوسط در هر نیمسال سه مرکز علمی کاربردی را در لرستان تاسیس کرده ایم که احیاء مجدد مرکز علمی کاربردی استانداری لرستان که مدتی فعالیت آن متوقف بود با توجه استاندار از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

بهرهی از دانشگاه علمی کاربردی لرستان به عنوان یکی از دانشگاههای برتر کشور نام برد و افزود: دانشگاه علمی کاربردی لرستان امسال پنج رتبه برتر کشوری را کسب کرده که از جمله آنها می توان به کسب رتبه اول اجرای سامانه سجاد و کسب رتبه اول پرداخت وام شهریه اشاره کرد.

وی تصریح کرد: بیش از 2.5 برابر تسهیلاتی که برای استان مصوب شده بود را جذب کردیم.

اولویت جذب در مراکز علمی کاربردی با متقاضیان شاهد و ایثارگر خواهد بود

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان با بیان اینکه در بحث امور مدرسان استان رتبه اول کشور را کسب کرده است، یادآور شد: بیش از پنج درصد کل جمعیت مدرسان ساماندهی شده در استان لرستان وجود دارند که آمار قابل قبولی است به گونه ای که از مجموع 20 هزار استادی که ساماندهی شده اند،1400 استاد در لرستان وجود دارد.

بهرهی ادامه داد: در بحث نظارت و ارزیابی مراکز علمی کاربردی جزو سه استان برتر کشور هستیم.

وی تصریح کرد: بنابر ارزیابی های دو هیئت اعزامی به لرستان نتیجه ارزیابیها که بیشتر در حوزه مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباط مراکز با سایر دستگاهها انجام شد استان لرستان به همراه استان سمنان که کمترین مشکل را داشتند به عنوان استانهای برتر معرفی شدند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان گفت: طبق قانون، تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر در مراکز علمی کاربردی رایگان است و طبق این قانون از مهر امسال از این دانشجویان شهریه ای دریافت نکرده ایم و اگر دریافت شده برگشت داده می شود چون دولت هزینه ها را پرداخت می کند و مراکز متضرر نخواهند شد.

بهرهی ادامه داد: اولویت جذب در مراکز علمی کاربردی با متقاضیان شاهد و ایثارگر خواهد بود.