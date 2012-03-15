ستاد دیه خراسان شمالی امکان آزادی 132 زندانی را فراهم کرد

احمد کیخسروی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاشهای ستاد دیه خراسان شمالی در سال 90 تعداد 132 زندانی جرائم غیر عمد از زندان آزاد شدند.

وی افزود: از سال 83 تا کنون یک هزار و 317 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با کمک ستاد دیه استان از زندان آزاد و از ورود 343 نفر به زندان پیشگیری شده است.

کیخسروی کمک ستاد دیه استان برای آزادی این تعداد زندانی 52 میلیارد و 419 میلیونو 663 هزار و 290 ریال اعلام کرد و افزود: اخذ گذشت از شکات نیز رقمی بالغ بر 72 میلیارد و 345 میلیون و 534 هزار و 720 ریال بوده است.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی پیشگیری را مقدم بر درمان دانست و گفت: تلاش بر این است تا با پیشگیری از وقوع جرائم، هزینه‌های مربوط به نگهداری زندانیان، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و فساد، آسیب‌های روحی و روانی وارده به خانواده زندانی را تا حد زیادی کاهش دهیم.

وی تلاش های ستاد دیه استان را ارزشمند و قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: وساطت اعضای این ستاد در راستای ایجاد صلح و سازش با تکیه بر عواطف اسلامی و انسانی زمینه زندگی شرافتنمدانه شمار زیادی از زندانیان را در این استان فراهم کرده است.

کیخسروی ضمن قدردانی از تمامی خیرانی که ستاد دیه استان را در راستای اهداف خداپسندانه ای که برعهده دارد کمک و یاری کرده اند، اظهار امیدواری کرد که تا با تداوم این همیاری، گام های بلندی در راستای آزادی بیشتر زندانیان غیرعمد برداشته شود.