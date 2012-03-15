تحقیقات در مجامع علمی از ارزش بالایی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: نهادینه کردن بحث پژوهش برای افرادی که تحقیقات بیشتری در مجامع علمی انجام می دهند ضروری است و این افراد می تواند آینده ای روشن تری را برای کشوربسازند.

وی تصریح کرد: پژوهش راهگشایی است برای کار دانشجویان و گره باز کردن در عرصه دانش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اینکه پژوهش از ارکان مهمی توسعه علم طلقی می شود که چهره های پژوهشگران را برای آیندگان معرفی می کند، بیان داشت: پژوهش می تواند آغازی برای گامهای بلند بهداشت جامعه طلقی شود.

وی یادآور شد: همه مسئولان کشور بر این باورند که آینده ایران به دست دانشجویان این مرز و بوم است.

ایمانی تاکید کرد: در بحث پژوهش، اخلاق یک پژوهشگر بسیار مهم و با ارزش طلقی می شود و بر روی آن بسیار باید تاکید شود.